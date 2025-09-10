Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italbasket, Petrucci lancia Banchi sulla panchina azzurra: “La strada è tracciata”

Basket

Dopo le dimissioni di Gianmarco Pozzecco, arrivate subito dopo la sconfitta contro la Slovenia agli ottavi di Eurobasket maturata domenica, la FIP è al lavoro sul suo sostituto che andrà a sedersi sulla panchina azzurra. E in una intervista al ‘Corriere della Sera’, il presidente Gianni Petrucci lancia la candidatura di Luca Banchi e traccia un bilancio della gestione Pozzecco arrivata al suo ultimo capitolo proprio contro Luka Doncic e compagni

Il nome circolava da tempo e ha ripreso a circolare ancora con maggior forza da domenica nel tardo pomeriggio, quando Gianmarco Pozzecco ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario tecnico dell’Italbasket subito dopo la sconfitta contro la Slovenia che è costata l’eliminazione agli ottavi di Eurobasket 2025. In pole position per prendere il suo posto sulla panchina azzurra c’era Luca Banchi, che a sua volta ha appena chiuso l’esperienza da allenatore della Lettonia, altra esclusa eccellente agli ottavi del torneo continentale, e l’ex coach di Siena, Milano e Bologna sembra molto vicino alla nomina. Lo ha confermato anche il presidente della FIP Gianni Petrucci in una intervista al ‘Corriere della Sera’. Di fronte a domanda diretta, infatti, Petrucci ha risposto: “La strada è tracciata. Posso solo dire che è un eccellente allenatore, uno dei migliori”.

Pozzecco, il passato e il futuro di Italbasket

Dopo aver auspicato un ruolo full-time per il prossimo CT della nazionalePetrucci ha anche fatto un bilancio dell’avventura azzurra a Eurobasket (“Contro la Slovenia ci è mancato il finale, ma non siamo andati lontani dal passaggio del turno”) e su quella di Pozzecco da CT (“Gianmarco, oltre che un bravo tecnico è una persona straordinaria a cui sono affezionato. Purtroppo il risultato non è arrivato”. Il presidente della FIP ha poi ribadito che la chiusura dell’era Pozzecco sarebbe arrivata a prescindere dal risultato ottenuto a Eurobasket (“Il contratto era scaduto”) e ha quindi smentito le voci di dissidi interni tra lo stesso Pozzecco, Gigi Datome e Danilo Gallinari, riservano poi un pensiero al numero di italiani sempre più esiguo in campo nel nostro campionato: “È un mio grande cruccio, ma non ci posso fare nulla”.

Approfondimento

Panchina Italia: i candidati per il dopo Pozzecco

Basket: Altre Notizie

Petrucci lancia Banchi: "Il migliore per l’Italia"

Basket

Dopo le dimissioni di Gianmarco Pozzecco, arrivate subito dopo la sconfitta contro la Slovenia...

Eurobasket, si completano i quarti: il programma

Basket

Dopo i primi due quarti di finale, a Riga si completa il quadro verso le semifinali di...

Giannis: oltre il muro lituano c’è la semifinale

Basket

Fin qui a Eurobasket è stato a dir poco inarrestabile, sfiorando la doppia doppia di media a...

Sengun e la Turchia all’appuntamento con la storia

Basket

Alle 16 (diretta su Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW) la Turchia, unica...

Eurobasket, via ai quarti di finale: il programma

Basket

Sono rimaste in otto e ora per loro il traguardo di arrivare fino in fondo a Eurobasket 2025 è...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS