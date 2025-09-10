Esplora tutte le offerte Sky
Eurobasket, la Germania schiacciasassi all’esame di Doncic: chi vince va in semifinale

Basket

La Turchia, l’unica altra squadra ancora imbattuta a questo Eurobasket, in semifinale c’è già arrivata, mentre la Germania per raggiungere il traguardo dovrà battere la mina vagante rappresentata dalla Slovenia. I campioni del mondo in carica, per continuare nel loro cammino fin qui quasi inarrestabile dovranno superare l’esame Luka Doncic. Il quarto di finale tra Germania e Slovenia è tutto da seguire in diretta dalle 20 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW

Fin qui, tutto bene o, meglio, tutto come da programma. Potrebbe essere questo il riassunto del cammino della Germania a Eurobasket, perché i campioni del mondo in carica hanno conosciuto solo vittorie nel loro girone e agli ottavi si sono sbarazzati senza alcun problema del Montenegro, dominato per 106-76. Ora, però, arriva il difficile: per mantenere il ruolo di favorita del torneo insieme alla Turchia, infatti, la Nationalmannschaft dovrà superare quella che invece può a buon titolo essere considerata la mina vagante da qui in avanti. La Slovenia, d’altronde, guardando al talento medio del roster non dovrebbe nemmeno essere tra le prime otto squadre d’Europa, solo che può vantare quello che è un autentico fenomeno e, con ogni probabilità, l’MVP virtuale di Eurobasket per quanto visto nelle ultime due settimane.

La Germania alla prova Luka

Anche con attorno a sé una squadra molto modesta, Luka Doncic è in grado di vincere le partite praticamente da solo, chiedere agli azzurri per eventuali conferme. La stella dei Lakers ha rifilato 42 punti all’Italia agli ottavi, giocando un 1° quarto quasi surreale per quanto ha dominato su ogni possesso, e a Eurobasket sta viaggiando a 34 punti, 8.3 rimbalzi e 7.2 assist di media a partita. Per provare a fermarlo, o quantomeno a limitarlo, la Germania spenderà i suoi difensori migliori, magari con una staffetta tra Maodo Lo e Isaac Bonga, e punterà sulla discreta mobilità di Daniel Theis nella difesa sui pick and roll. L’appuntamento per la sfida tra Germania e Slovenia è per le 20 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

