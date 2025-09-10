Eurobasket, la Germania schiacciasassi all’esame di Doncic: chi vince va in semifinale

Fin qui, tutto bene o, meglio, tutto come da programma. Potrebbe essere questo il riassunto del cammino della Germania a Eurobasket , perché i campioni del mondo in carica hanno conosciuto solo vittorie nel loro girone e agli ottavi si sono sbarazzati senza alcun problema del Montenegro, dominato per 106-76 . Ora, però, arriva il difficile: per mantenere il ruolo di favorita del torneo insieme alla Turchia , infatti, la Nationalmannschaft dovrà superare quella che invece può a buon titolo essere considerata la mina vagante da qui in avanti . La Slovenia , d’altronde, guardando al talento medio del roster non dovrebbe nemmeno essere tra le prime otto squadre d’Europa , solo che può vantare quello che è un autentico fenomeno e, con ogni probabilità, l’MVP virtuale di Eurobasket per quanto visto nelle ultime due settimane .

La Germania alla prova Luka

Anche con attorno a sé una squadra molto modesta, Luka Doncic è in grado di vincere le partite praticamente da solo, chiedere agli azzurri per eventuali conferme. La stella dei Lakers ha rifilato 42 punti all’Italia agli ottavi, giocando un 1° quarto quasi surreale per quanto ha dominato su ogni possesso, e a Eurobasket sta viaggiando a 34 punti, 8.3 rimbalzi e 7.2 assist di media a partita. Per provare a fermarlo, o quantomeno a limitarlo, la Germania spenderà i suoi difensori migliori, magari con una staffetta tra Maodo Lo e Isaac Bonga, e punterà sulla discreta mobilità di Daniel Theis nella difesa sui pick and roll. L’appuntamento per la sfida tra Germania e Slovenia è per le 20 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.