Eurobasket, si completano i quarti: il programma

Verso le semifinali, dove vedere i quarti degli Europei di basket in tv e streaming

Basket

Dopo i primi due quarti di finale, a Riga si completa il quadro verso le semifinali di Eurobasket: si comincia alle 12.45 con lo studio di Eurobasket Room su Sky Sport 24, poi alle 16 saranno le sorprendenti Finlandia e Georgia a scendere in campo per poi chiudere alle 20 col big match tra Germania e Slovenia. Tutto in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW col commento da Riga della squadra Sky

COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW

EUROBASKET 2025: I RISULTATI E IL TABELLONE FINO ALLA FINALE

Definita la prima semifinale di Eurobasket, che si giocheranno la Turchia e la Grecia, è tempo di definire la seconda. Si conclude oggi il quadro dei quarti di finale degli europei di pallacanestro, con due sfide di assoluto interesse tutte da seguire in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW col commento della squadra di Sky Sport direttamente da Riga. Si parte alle 12.45 con il consueto appuntamento in studio con Francesco Bonfardeci, accompagnato dalla leggenda Chicca Macchi in diretta su Sky Sport 24 per fare il punto su quello che abbiamo visto finora e quello che vedremo nel pomeriggio. Alle 16 poi scendono in campo le due sorprese degli ottavi: la Finlandia di Lauri Markkanen ha eliminato a sorpreso la Serbia di Nikola Jokic, ma lo stesso è riuscita a fare la Georgia superando la Francia agli ottavi. Dalla loro sfida verrà fuori la terza semifinalista, mentre alle 20 si disputerà più classica sfida tra la squadra e il singolo: da una parte la Germania campione del mondo in carica e dall’altra la Slovenia di Luka Doncic, autore di 42 punti nell’ottavo di finale contro l’Italia.

Eurobasket: il programma di oggi 10 settembre

  • 12.45 studio Eurobasket Room con Francesco Bonfardeci e Laura Macchi (diretta Sky Sport 24 - canale 200)
  • 16.00 Finlandia-Georgia telecronaca di Geri DeRosa e Matteo Soragna (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW)
  • 20.00 Germania-Slovenia telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW)

Grecia-Turchia la prima semifinale: il tabellone

