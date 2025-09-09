Esplora tutte le offerte Sky
Italbasket, i candidati alla panchina azzurra dopo le dimissioni di Gianmarco Pozzecco

Basket fotogallery
10 foto

Pochi minuti dopo la sconfitta contro la Slovenia che ha sancito l’eliminazione dell’Italia agli ottavi finali di Eurobasket 2025, Gianmarco Pozzecco ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario tecnico. La panchina azzurra è quindi diventata vacante, ma i candidati a guidare l’Italbasket già dai primi impegni con le gare di qualificazione ai Mondiali del 2027 in programma il prossimo novembre non mancano. Ecco tutti i nomi possibili, a cominciare da quello che viene considerato il grande favorito

 

