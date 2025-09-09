Italbasket, i candidati alla panchina azzurra dopo le dimissioni di Gianmarco Pozzecco
Pochi minuti dopo la sconfitta contro la Slovenia che ha sancito l’eliminazione dell’Italia agli ottavi finali di Eurobasket 2025, Gianmarco Pozzecco ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario tecnico. La panchina azzurra è quindi diventata vacante, ma i candidati a guidare l’Italbasket già dai primi impegni con le gare di qualificazione ai Mondiali del 2027 in programma il prossimo novembre non mancano. Ecco tutti i nomi possibili, a cominciare da quello che viene considerato il grande favorito
La sconfitta patita per 77-84 contro la Slovenia è costata all'Italia una dolorosa eliminazione agli ottavi, me per Luka Doncic e compagni e per le altre sette squadre rimaste in corsa Eurobasket continua. E oggi partono i quarti di finale con Turchia-Polonia e Lituania-Grecia
- La data è quella del 27 novembre, l’avversario sarà l’Islanda. Il cammino dell’Italia riprenderà tra poco più di due mesi con la prima gara delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 e nella sfida agli islandesi sulla panchina azzurra siederà il nuovo commissario tecnico a cui verrà affidato il dopo Pozzecco
- Ex commissario tecnico della Lettonia
- Ex commissario tecnico della Cina
- Assistente allenatore dell’Olimpia Milano
- Ex allenatore dello Zalgiris Kaunas
- Assistente allenatore dell'Asvel Villeurbanne e dell’Italia
- Allenatore del Saski Baskonia
- Allenatore del Real Madrid
- Allenatore del Panathinaikos e della Turchia