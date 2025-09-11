Eurobasket, Doncic dopo il ko con la Germania: "Arrabbiato al 100%, e sull’arbitraggio…"

Ai quarti di finale di Eurobasket non sono bastati i suoi 39 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, perché la Slovenia è comunque andata a sbattere contro la solidità di una Germania implacabile nelle fasi finali della partita. E dopo la sconfitta che è costata l’eliminazione dal torneo, Luka Doncic non ha nascosto la sua rabbia, ammettendo di non essere affatto soddisfatto della sua prestazione e tantomeno del metro arbitrale applicato durante la gara

Questa volta Luka non ce l’ha fatta. Dopo aver letteralmente trascinato la sua Slovenia prima ad una complessa scalata della classifica del Gruppo D , dove l’inizio non era stato molto promettente con due sconfitte consecutive, e quindi oltre l’ostacolo rappresentato dall’Italia , sempre giocando partite strepitose, Doncic si è dovuto arrendere di fronte alle Germania . Sulle spalle della sua tripla doppia sfiorata , 39 punti, 10 rimbalzi e 7 assist , a dire il vero la Slovenia aveva a lungo coltivato il sogno di battere una delle grandi favorite alla vittoria del torneo e di approdare in semifinale . Alla fine, però, i tedeschi sono stati implacabili nel finale, chiudendo sul 99-91 , e l’Eurobasket di Doncic e compagni si è chiuso lì, non senza polemiche .

Un Luka arrabbiato

“Sono arrabbiato, arrabbiato al 100%” ha dichiarato Doncic a BasketNews subito dopo la sirena finale della sfida contro la Germania, “avrei dovuto fare di più nel 4° quarto, invece ho forzato dei tiri e preso decisioni sbagliate”. Per la stella dei Lakers, al netto della delusione per l’eliminazione, la Slovenia ha giocato un grande torneo: “Mi tolgo il cappello di fronte ai miei compagni, abbiamo combattuto e dato il nostro meglio, dimostrando che avremmo potuto vincere”. Poco dopo, però, Doncic si è voluto soffermare anche sull’arbitraggio, molto contestato da tutta la Slovenia, lui in testa, durante la partita. “Non voglio dire molto, ma ho preso un tecnico dopo solo due minuti per aver detto ad un arbitro: ma per favore!” ha confessato l’ex Mavs, “una cosa del genere non mi era mai capitata in tutta la mia carriera”.