Eurobasket, è il momento delle semifinali: dove vederle in tv e streaming

Non che fin qui si sia scherzato, anzi, perché le emozioni non sono affatto mancate, ma ora a Eurobasket si gioca per quello che conta davvero: portare a casa una medaglia. In corsa ci sono ancora la Germania, che alle 16 affronterà la sorprendente Finlandia, e Turchia e Grecia, che si affronteranno alle 20 nella seconda semifinale.

Ora, per chi ha saputo rimanere in piedi, per chi ha saputo restare in corsa arriva il bello e allo stesso tempo il difficile. Sì, perché ora a Eurobasket 2025 si gioca per la gloria quella vera, per la vittoria o quantomeno per tornare a casa con una medaglia. A provarci saranno la Germania, schiacciasassi fin qui messa in difficoltà solo da Luka Doncic e dalla Slovenia ai quarti, e la Finlandia, autentica rivelazione del torneo che ha già fatto fuori una corazzata come la Serbia agli ottavi. Dall’altra parte del tabellone, invece, la Turchia, unica altra squadra imbattuta insieme alla Germania, se la vedrà con la Grecia, che sogna di tornare sul tetto d’Europa dopo vent’anni esatti. I posti per la finalissima di domenica, però, sono solo due, e per strapparli occorrerà superarsi ancora una volta.