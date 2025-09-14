La sensazione, sia per la Grecia che per la Finlandia , è che fosse impossibile fare meglio. In semifinale, infatti, Turchia e Germania hanno ribadito la loro netta supremazia sul resto delle concorrenti a questo Eurobasket e questa sera alle 20 (diretta su Sky Sport Basket e NOW ) saranno proprio Alperen Sengun e Franz Wagner a giocarsi la possibilità di vincere il torneo. Per Giannis Antetokounmpo e Lauri Markkanen , invece, rimane ancora uno sforzo da compiere per tornare in patria con una medaglia al collo. Certo, si tratterebbe di una medaglia di bronzo, ma considerata la concorrenza delle due corazzate di cui sopra si tratterebbe di un bronzo dal valore forse maggiore rispetto al solito.

Giannis e Lauri: un confronto tra stelle

Che Antetokounmpo fosse una delle stelle più attese del torneo era cosa nota, e l’ala dei Bucks non ha affatto deluso, disputando un Eurobasket quasi in doppia doppia di media con 25.8 punti e 9.8 rimbalzi a partita. Giannis, però, in semifinale è andato a sbattere contro il muro turco, che l’ha limitato a soli 12 punti e ad un modesto 6/13 dal campo. È facile quindi intuire che il greco avrà voglia di riscattarsi nella finale per il 3° posto, dove troverà un altro grande protagonista di Eurobasket. Con i suoi 23.6 punti e 7.6 rimbalzi di media a partita, infatti, Markkanen è stato il trascinatore della Finlandia, vera rivelazione del torneo che ha eliminato agli ottavi la Serbia, data per favorita alla vittoria finale alla vigilia proprio insieme a Germania e Turchia. La sfida tra Grecia e Finlandia sarà da vivere in diretta dalle 16 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Geri DeRosa e Matteo Soragna.