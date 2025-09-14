Hanno dominato il torneo fin dall’inizio e ora arrivano alla finalissima da imbattute, quella tra Turchia e Francia sarà una sfida combattutissima tra le due corazzate di Eurobasket. Da una parte Alperen Sengun, stella in rampa di lancio che sta giocando un basket stellare, dall’altra Franz Wagner, punta di diamante di una Nationalmannschaft che dopo aver vinto i Mondiali nel 2023 punta dritto verso un bis clamoroso. La finale sarà tutta da vivere dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Lettonia, Repubblica Ceca, Portogallo, Estonia, Serbia, Svezia, Polonia e Grecia. Montenegro, di nuovo Svezia, Lituania, Gran Bretagna, Finlandia, Portogallo, Slovenia e poi ancora Finlandia. Quello effettuato nelle ultime tre settimane da Turchia e Germania assomiglia ad un vero e proprio tour dell’Europa . Un tour durante il quale nessuna delle due squadre ha assaggiato il sapore della sconfitta , travolgendo quasi sempre gli avversari di turno e riuscendo a saltare di slancio gli ostacoli sulla carta più pericolosi. Appare del tutto logico, quindi, che a giocarsi questo Eurobasket siano proprio loro, protagoniste attesissime di una finale che si prospetta all’insegna dell’equilibrio .

Sengun, Wagner e non solo

Forse, almeno tra il pubblico meno addentro alle faccende della NBA, non godevano della fama di superstar globali come Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic, ma in questo torneo Alperen Sengun e Franz Wagner hanno ribadito di essere ormai pronti a competere ai massimi livelli su entrambe le sponde dell’Atlantico. Il centro dei Rockets, autentico fulcro della squadra con 20.8 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di media a partita, ha regalato in egual misura giocate spettacolari e momenti di pura trance agonistica all’interno di una Turchia a tratti inarrestabile. L’esterno dei Magic, invece, con i suoi 21.1 punti e 5.6 rimbalzi di media si è confermato come prima opzione offensiva di una Germania che, dopo aver trionfato ai Mondiali del 2023, è ormai saldamente al topo del basket continentale. La palla a due della finalissima che stabilità la vincente di questo Eurobasket è in programma per le 20, diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.