Bologna, De Silvestri in visita a Polonara

Achille Polonara è ricoverato al Sant'Orsola in vista del trapianto di midollo che si è reso necessario a causa della leucemia mieloide che lo ha colpito. E' andato a fargli visita Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna

Lorenzo De Silvestri si è recato al reparto di Ematologia del Sant'Orsola per salutare Achille Polonara, ricoverato in vista del trapianto di midollo che si è reso necessario a causa della leucemia mieloide che lo ha colpito. Il capitano del Bologna, dopo l'allenamento con i rossoblù, è andato in ospedale per salutare l'ex giocatore virtussino: maglia del Bologna (con gli autografi di tutta la squadra) per Achille e foto di rito pubblicata poi sui social.