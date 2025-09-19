Devonte’ Graham a Belgrado per sorprendere: la Stella Rossa sarà l’outsider in Eurolega?

L’ultima stagione in Eurolega della Stella Rossa si era chiusa con un poco soddisfacente 10° posto in regular season e quindi con l’eliminazione al play-in per mano del Bayern Monaco, ma l’estate ha portato a Belgrado tante novità, a cominciare dall’ex NBA Devonte’ Graham. Pronto a esordire su questa sponda dell’Atlantico, l’ex Charlotte e San Antonio punta a diventare leader di quella che potrebbe rivelarsi la vera outsider della prossima Eurolega

Che a Belgrado , sponda Stella Rossa , non fossero affatto felici della conclusione della stagione precedente lo si era capito dalla decisione con cui la dirigenza si era mossa sul mercato durante l’estate. Il 10° posto al termine della regular season di Eurolega , tradottosi poi in una fulminea eliminazione al play-in per mano del Bayern Monaco , aveva evidentemente lasciato l’amaro in bocca, tanto che per puntare al riscatto si è deciso di fare le cose in grande. Così sono arrivati Jordan Nwora e Semi Ojeleye , ex NBA ormai stabilitisi in Europa , e Chima Moneke , veterano della massima competizione continentale. Il vero pezzo pregiato della campagna acquisti estiva, però, è stato un altro ex NBA , pronto a fare il suo debutto su questa sponda dell’Atlantico e a trascinare la Stella Rossa verso il ruolo di possibile outsider in Eurolega .

Graham e il potenziale della Stella Rossa

Sembra trascorsa un’eternità, ma c’è stato un momento, nel cuore della sua avventura a Charlotte, in cui Devonte’ Graham era diventato uno dei playmaker/guardia più apprezzati di tutta la NBA al di fuori dello stretto cerchio delle superstar. I successivi passaggi a New Orleans e San Antonio non sono però stati altrettanto felici e ora, a sette anni dal suo ingresso al Draft del 2018, l’ex Hornets e Spurs ha deciso di tentare di ricostruirsi una carriera in Europa. In una squadra che oltre ai nuovi acquisti di cui sopra può vantare altri giocatori di grande esperienza come Ognjen Dobric e Nikola Kalinic, Graham avrà il compito di creare tiri per sé e per i compagni. E con lui in cabina di regia, a Belgrado sono convinti di potersela giocare contro ogni avversario, puntando a sorprendere il gruppo delle corazzate che tutti danno come favorite per la vittoria finale.