Doncic: "Ritirarmi col Real? Ci penso di sicuro"

Il presente e il futuro di Luka Doncic sono legati a doppio filo alla NBA e ai Los Angeles Lakers, specialmente dopo l’estensione di contratto triennale firmata a inizio agosto, ma il suo (lontano) futuro potrebbe assomigliare molto al suo passato. In un’intervista con il Wall Street Journal, infatti, il fenomeno sloveno ha aperto a un possibile ultimo anno di carriera con il Real Madrid, club che lo ha preso quando aveva 13 anni e con cui ha battuto qualsiasi record di precocità, vincendo l’Eurolega e la Liga ACB nel 2018 da MVP prima del suo passaggio al Draft del 2018. "Il Real Madrid mi ha cresciuto, perciò ci penso di sicuro" ha detto quando gli è stato chiesto di un suo possibile ultimo anno dove tutto è cominciato. "Ma per giocare nel Real bisogna essere molto forti". Nel corso dell’intervista Doncic ha anche dichiarato che non si vede in campo fino a 40 anni come il suo compagno di squadra LeBron James e che per il suo futuro post-carriera è molto interessato a possedere un club, anche non necessariamente legato alla pallacanestro. A medio termine, invece, l’obiettivo più grande è quello di qualificare la sua Slovenia alle Olimpiadi del 2028: "Sono sempre a disposizione quando si tratta di rappresentare il mio paese" ha detto Doncic, che agli ultimi europei ha perso ai quarti facendo sudare la Germania che ha poi vinto la competizione.