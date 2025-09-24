I 10 giocatori più pagati in Eurolega. CLASSIFICA

Tra poco meno di una settimana l'Eurolega comincerà la stagione 2025-26, tutta da seguire in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW a partire da martedì 30 settembre. Il sito Eurohoops come ogni anno ha stilato la classifica dei dieci giocatori più pagati in Europa al netto delle tasse e delle valute che variano di paese in paese: ecco la top-10 (con un ex aequo al decimo posto)