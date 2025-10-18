Vezenkov miglior giocatore del 5° turno: gli MVP

Esplora tutte le offerte Sky
Eurolega, Sasha Vezenkov miglior giocatore del Round 5: tutti gli MVP

Sasha Vezenkov dell'Olympiacos è stato nominato come MVP del quinto turno dell'Eurolega, bissando il successo già ottenuto per il Round 3 settimana scorsa. L'ala ha guidato l'Olympiacos a una pazzesca rimonta da -12 a 4 minuti dalla fine contro il Maccabi, chiudendo con 23 punti e 10 rimbalzi con una valutaizone di 31, la migliore del turno. Dietro di lui Dan Oturu, Arnas Butkevicius, Carsen Edwards e Filip Petrusev. Di seguito tutti gli MVP della stagione 2025-26 turno per turno

    Basket: Ultime Notizie

    Tegola per l'Efes: stagione finita per Papagiannis

    Eurolega

    La sconfitta in casa col Panathinaikos non è l’unica brutta notizia per l’Anadolu Efes. Nel corso...

    Un Laker per Luka: la Slovenia vuole Jaxson Hayes

    Basket

    Molto presto Luka Doncic potrebbe avere un suo compagno dei Los Angeles Lakers anche in...

    LBA, Trento-Tortona e Virtus-Cremona su Sky Sport

    Serie A

    La Lega Basket Serie A torna in campo per la terza giornata di campionato. Due gli appuntamenti...