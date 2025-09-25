Dame Sarr ha già conquistato tutti a Duke: "Rispondere in inglese? Parlo sei lingue"

In attesa di fare il suo esordio ufficiale con la maglia dei Blue Devils, Dame Sarr sembra aver già conquistato la simpatia di tutti a Duke. Durante la conferenza stampa di presentazione, infatti, l’azzurro ha dimostrato non solo di saper rispondere a tutte le domande in perfetto inglese, ma ha addirittura fatto notare, sempre con il sorriso, di parlare ben sei lingue e facendo così gongolare i presenti in sala

All’esordio vero e proprio con la maglia di Duke , dove vestirà il numero 7 perché l’amato 2 era già occupato da Cayden Boozer , manca poco meno di un mese, ma Dame Sarr sembra esser già entrato se non nei cuori, di certo nelle simpatie di tutto l’ambiente che circonda i Blue Devils . Nella conferenza stampa di presentazione , infatti, l’azzurro si è presentato subito con un sorriso quasi irresistibile e un’allegria contagiosa, dimostrando di poter tranquillamente rispondere alle domande dei giornalisti presenti in perfetto inglese. E, anzi, proprio le abilità linguistiche di Sarr hanno fatto da premessa per un simpatico siparietto avvenuto in sala stampa al campus di Duke.

Sarr il poliglotta

Di fronte alla spigliatezza di Sarr, a uno dei cronisti presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’ex Barcellona è sorta spontanea una domanda: ma quante lingue parla questo ragazzo? “A dire la verità parlo sei lingue” ha risposto l’azzurro, “parlo italiano perché sono nato e cresciuto in Italia, parlo francese, inglese, spagnolo, catalano e wolof, che era la lingua parlata dai miei genitori, originari del Senegal”. Tra le eventuali difficoltà che Sarr potrebbe avere nell’adattarsi al basket universitario americano, quindi, non dovrebbe esserci quella a comunicare, a prescindere dall’interlocutore della guardia ora in forza ai Blue Devils.