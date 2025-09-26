LBA Awards, il meglio della serata dei premi a Sky

Parata di stelle nella sede di Sky Sport per i migliori giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri della stagione 2024-25 in occasione degli LBA Awards. La serata presentata da Giulia Cicchiné e Matteo Soragna ha visto gli interventi del direttore di Sky Sport Federico Ferri che ha fatto gli onori di casa per il lancio di Sky Sport Basket, il nuovo canale per la pallacanestro su Sky che conterrà il meglio della LBA, dell’Eurolega, della Eurocup e della NBA. Il presidente di LBA Umberto Gandini ha cominciato con un ricordo di Giorgio Armani, mentre Amedeo Della Valle ha emozionato tutti dedicando il premio di miglior italiano al suo grande amico Achille Polonara.