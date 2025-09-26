LBA Awards, il meglio della serata dei premi a Sky

Nella serata di venerdì 26 settembre si sono tenuti gli LBA Awards presso gli studi di Sky Sport, premiando i migliori giocatori, dirigenti, allenatori e arbitri della passata stagione, con tre premi alla carriera tra cui quello per Marco Belinelli. Il meglio della serata verrà trasmesso sabato 27 settembre con il primo passaggio alle 16.30 su Sky Sport Basket
Parata di stelle nella sede di Sky Sport per i migliori giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri della stagione 2024-25 in occasione degli LBA Awards. La serata presentata da Giulia Cicchiné e Matteo Soragna ha visto gli interventi del direttore di Sky Sport Federico Ferri che ha fatto gli onori di casa per il lancio di Sky Sport Basket, il nuovo canale per la pallacanestro su Sky che conterrà il meglio della LBA, dell’Eurolega, della Eurocup e della NBA. Il presidente di LBA Umberto Gandini ha cominciato con un ricordo di Giorgio Armani, mentre Amedeo Della Valle ha emozionato tutti dedicando il premio di miglior italiano al suo grande amico Achille Polonara.
Premio alla carriera per Marco Belinelli
Durante la cerimonia è stato consegnato anche il premio alla carriera all’arbitro Carmelo Paternicò, al giocatore Luca Vitali e al nuovo Ambassador di Sky Sport Basket Marco Belinelli, che si è emozionato ricevendo il premio dal suo amico ed ex compagno di squadra Andrea Bargnani.
Miro Bilan MVP della stagione 2024-25
Il premio più importante della serata, quello di Most Valuable Player, è stato assegnato a Miro Bilan, centro di Brescia finalista nella passata stagione. Il lungo croato ha ringraziato la sua famiglia e la sua squadra, ricevendo il premio intitolato a Dino Meneghin, presente in sala a consegnarglielo.
Tutti i vincitori della serata
- Andrea Nardelli e Rudy Gaddo di Trento, premiati rispettivamente come LBA Executive e e LBA Sport Manager per la passata stagione
- Paolo Galbiati, premiato con il Coach of the Year intitolato a Sandro Gamba per il suo lavoro a Trento
- Silvia Marziali, Referee of the Year
- Pallacanestro Trieste e Napoli Basket come Best Marketing Project ad ex-aequo
- Aquila Basket Trento come Best Digital Project
- Jaylen Hands, premiato con l’Antonello Riva Trophy come top scorer della passata stagione
- Quinn Ellis, Best Under 22 della passata stagione
- JD Notae, Sesto Uomo dell’Anno
- Amedeo Della Valle, miglior italiano della passata stagione
- Alessandro Pajola, miglior difensore dell’anno
- Saliou Niang, Most Improved Player
- Miro Bilan, Dino Meneghin Trophy per il Most Valuable Player
- Justin Robinson, Amedeo Della Valle, Anthony Lamb, Tornike Shengelia, Miro Bilan: Dream Team