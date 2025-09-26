Belinelli entra nella squadra di Sky Sport Basket

Marco Belinelli entra a far parte della squadra di Sky come Ambassador del nuovo canale Sky Sport Basket e Special Guest nei top match dell’anno e alcuni appuntamenti speciali. Belinelli, unico italiano capace di vincere un titolo NBA, entra a far parte della squadra di Sky dopo essere stato per anni protagonista in campo sui parquet prima italiani, poi europei e quindi americani, i tre pilastri della nuova offerta di pallacanestro su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è una novità nella grande stagione di pallacanestro sui canali di Sky Sport: Marco Belinelli entra a far parte della squadra di Sky come Ambassador del nuovo Sky Sport Basket (canale 205) e Special Guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione. Belinelli rappresenta perfettamente l'identità dell'offerta di Sky Sport, avendo primeggiato nel campionato italiano di Serie A (che torna sui canali di Sky con due partite ogni weekend, insieme alla Supercoppa del weekend 27-28 settembre, le Final 8 di Coppa Italia e i playoff Scudetto), in Eurolega e in Eurocup (in esclusiva per i prossimi tre anni) e in NBA (di cui è l'unico italiano ad aver vinto il titolo). Belinelli completa il grande quintetto di campioni del racconto del basket, con Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna.