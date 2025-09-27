Trento e Brescia danno il via alla stagione della pallacanestro italiana su Sky Sport Basket: alle 18 la prima semifinale della Supercoppa 2025 tra i vincitori dell'ultima Coppa Italia e i vice-campioni in carica, con studio pre-partita dalle 17.30. La sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it e su NOW
in evidenza
Il grande basket è su Sky Sport
Vuoi vedere il meglio del basket italiano, l’Eurolega e la BKT Eurocup e lo spettacolo della NBA in streaming? Scopri l’offerta NOW
Trento-Brescia alle 18.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e SkySport.it
Benvenuti al liveblog che seguirà la prima semifinale della Supercoppa Italiana di pallacanestro tra la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia. Appuntamento alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it con il commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi
Il grande basket su Sky Sport
La Supercoppa Italiana rappresenta il primo atto ufficiale di una stagione che promette spettacolo nella Casa dello Sport di Sky. Il nuovo canale Sky Sport Basket riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove grandi sfide della NBA. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket.
Trento e Brescia, le sorprese della scorsa stagione
La Supercoppa 2025 si apre con la semifinale tra la vincitrice della Coppa Italia 2025, la Dolomiti Energia Trentino, e la finalista Scudetto 2025, la Germani Brescia. Due squadre che lo scorso anno hanno fatto benissimo e ripartono con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del nostro basket
Due nuovi coach a confronto
Entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica in estate: Trento si è affidata a Massimo Cancellieri dopo l’addio di Paolo Galbiati, mentre Brescia ha promosso Matteo Cotelli come erede di Peppe Poeta
Un solo nuovo arrivo in casa Brescia
I vice-campioni d’Italia hanno riconfermato sostanzialmente in blocco la squadra della scorsa stagione, aggiungendo solo il ritorno di CJ Massinburg accanto ai giovani Mattia Santinon e Andrea Doneda. Il capitano Amedeo Della Valle ha sottolineato questo come un aspetto da sfruttare a proprio vantaggio. LE SUE PAROLE A SKY
Sette nuovi acquisti per Trento
Ben più movimentata è stata invece l’estate della Dolomiti Energia Trentino, che hanno aggiunto al roster il playmaker Devante Jones, le guardie DJ Steward e Khalif Battle, le ali Andrej Jakimovski, Peyton Aldridge, Matas Jogela e Theo Airhienbuwa. Capitan Toto Forray ha sottolineato come questo permetta alla squadra di partire senza pressioni. LE SUE PAROLE A SKY
I precedenti di Brescia
Per Brescia è la terza partecipazione alla fase finale di Supercoppa: nella stagione 2018 si presentava al via della manifestazione come finalista di Coppa Italia, battuta da Milano per 81-59. Dopo aver vinto la Coppa Italia nella 2022, ha partecipato all’edizione 2023 superando Tortona in semifinale (86-63), ma cedendo in finale contro la Virtus Bologna per 97 a 60.
I precedenti di Trento
Anche per Trento è la terza partecipazione alla fase finale della Supercoppa, dopo che nel 2017 e nel 2018 è stata protagonista come finalista della serie playoff che ha deciso lo Scudetto. In entrambe le occasioni è stata eliminata in semifinale: da Milano nella stagione 2017 e da Torino nell’edizione del 2018.
L'albo d’oro della Supercoppa
Quella della Supercoppa è ormai una tradizione per il basket italiano, una tradizione iniziata nel 1995 e che nell’edizione che parte oggi troverà un nuovo capitolo. E dalla prima vittoria, targata Virtus Bologna, a quella più recente firmata dall’Olimpia Milano, la storia del trofeo parla di grandi squadre e grandi campioni che hanno vinto il premio di MVP della manifestazione. L’ALBO D’ORO E TUTTI GLI MVP DELLA COMPETIZIONE