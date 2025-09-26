La Supercoppa è su Sky con la novità Belinelli

Nella Casa dello Sport di Sky parte la stagione del basket italiano con la Supercoppa: 4 i top team di LBA in campo. Sabato 27 settembre appuntamento con le semifinali: Trento-Brescia alle 18. Virtus Bologna-Olimpia Milano alle 20.45. Domenica la finale, con pre partita dalle ore 17. Tutto live su Sky Sport Basket, NOW e in streaming su skysport.it. E nella squadra Sky entra Marco Belinelli, ambassador di Sky Sport Basket e special guest nei top match della stagione

La grande stagione del basket italiano parte dalla Frecciarossa Supercoppa 2025 : sabato 27 settembre e domenica 28 appuntamento su Sky (sul canale 205 e su skysport.it) e in streaming su NOW per il primo atto della nuova stagione del campionato LBA.

Nell’occasione sarà anche annunciato il nuovo straordinario campione che entra ufficialmente nella squadra Sky: Marco Belinelli . Sarà Ambassador del nuovo canale Sky Sport Basket , special guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione. Marco è l’unico italiano ad aver vinto il titolo NBA, con San Antonio nel 2013-2014, vincitore della gara da tre punti dell’All Star Weekend 2014, tre volte campione d’Italia (con Fortitudo Bologna nel 2004-2005 e Virtus Bologna nel 2020-2021 e 2024-2025) e vincitore dell’Eurocup 2021-2022 (con la Virtus Bologna), cui si aggiungono 154 presenze con la maglia della Nazionale. Belinelli rappresenta perfettamente l’identità del nuovo canale Sky Sport Basket , essendo stato protagonista in Serie A, in Eurolega e in NBA, e completa il grande quintetto di campioni del racconto del basket , con Chicca Macchi , Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna .

Questo week end all' Unipol Forum di Assago quattro grandi squadre si contendono la Frecciarossa Supercoppa 2025: si parte sabato alle 17.30 sul canale dedicato Sky Sport Basket e su Sky Sport Uno per il prepartita di Dolomiti Energia Trento-Germani Brescia , in diretta dalle 18 . La telecronaca sarà di Geri De Rosa e Laura Macchi. La seconda semifinale Virtus Olidata Bologna-EA7 Emporio Armani Milano è invece in programma alle 20.45 , con prepartita live dalle 20 su Sky Sport Basket . Telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. Domenica 28 settembre , prepartita dalle 17 per la finale tra le due squadre vincenti delle semifinali, in diretta dalle 18 su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno . La telecronaca sarà di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

Tutte le partite anche in streaming su skysport.it

Gli studi pre e postpartita saranno condotti da Giulia Cicchiné, con la partecipazione di Matteo Soragna. Domenica ci saranno anche Flavio Tranquillo e Davide Pessina Pessina e tutta la squadra di Sky Sport Basket per il lancio del nuovo canale e della nuova stagione. Le interviste ai protagonisti saranno curate da Gaia Accoto.

Le tre partite saranno trasmesse anche in chiaro su Cielo e in streaming sul sito skysport.it. Aggiornamenti costanti per tutto il weekend anche su Sky Sport 24 e sugli account social ufficiali di Sky Sport.