Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Supercoppa, la finale Brescia-Milano alle 18 su Sky e in streaming

Basket

Dopo le emozioni delle semifinali di ieri, oggi domenica 28 settembre si decide la vincitrice della Supercoppa Italiana 2025. A sfidarsi saranno Brescia e Milano, vincitrici rispettivamente delle semifinali contro Trento e Bologna. Appuntamento alle 18 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it, con prepartita a partire dalle 17

La stagione della grande pallacanestro su Sky Sport Basket non sarebbe potuta partire in maniera migliore. Le due semifinali della Supercoppa 2025 hanno regalato emozioni a non finire, con le due semifinali di ieri in cui Brescia e Milano sono riuscite a prevalere. La Germani, vice-campione d'Italia, ha superato Trento per 88-75 rimontando anche da -15, guidata dai 21 punti di Jason Burnell per regalarsi la chance di vincere il trofeo; Milano invece è riuscita a battere la Virtus Bologna per 93-86 dopo un tempo supplementare, agguantato con una spettacolare tripla di Quinn Ellis a poco più di 2 secondi dalla fine dopo che Carsen Edwards aveva spezzato la parità pochi istanti prima con una prodezza da 8 metri. Brescia e Milano si affronteranno domenica alle 18 in diretta su Sky Sport Basket, la nuova casa della pallacanestro sul canale 205 di Sky, e in streaming su SkySport.it, con prepartita a partire dalle 17 per non perdersi neanche un'emozione del primo trofeo della stagione.

Basket: Altre Notizie

Brescia-Milano alle 18 su Sky e in STREAMING

Basket

Dopo le emozioni delle semifinali di ieri, oggi domenica 28 settembre si decide la vincitrice...

Milano supera Bologna all'overtime e va in finale

Basket

Partita dalle mille emozioni tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. A spuntarla è Milano per 93-86...

Brescia batte Trento 88-75 e accede alla finale

Basket

Brescia è la prima finalista della Supercoppa 2025: battuta Trento per 88-75 suggellando una...

Supercoppa, semifinali in LIVE STREAMING dalle 18

casa dello sport

Nella Casa dello Sport di Sky parte la stagione del basket italiano con la Supercoppa: 4 i top...

Colpo del Partizan: preso il finlandese Muurinen

Basket

I suoi voli sopra il ferro, le schiacciate super spettacolari e la faccia tosta dimostrata in...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS