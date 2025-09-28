Brescia-Milano alle 18 su Sky e in STREAMING

Dopo le emozioni delle semifinali di ieri, oggi domenica 28 settembre si decide la vincitrice della Supercoppa Italiana 2025. A sfidarsi saranno Brescia e Milano, vincitrici rispettivamente delle semifinali contro Trento e Bologna. Appuntamento alle 18 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it, con prepartita a partire dalle 17

La stagione della grande pallacanestro su Sky Sport Basket non sarebbe potuta partire in maniera migliore. Le due semifinali della Supercoppa 2025 hanno regalato emozioni a non finire, con le due semifinali di ieri in cui Brescia e Milano sono riuscite a prevalere. La Germani, vice-campione d'Italia, ha superato Trento per 88-75 rimontando anche da -15, guidata dai 21 punti di Jason Burnell per regalarsi la chance di vincere il trofeo; Milano invece è riuscita a battere la Virtus Bologna per 93-86 dopo un tempo supplementare, agguantato con una spettacolare tripla di Quinn Ellis a poco più di 2 secondi dalla fine dopo che Carsen Edwards aveva spezzato la parità pochi istanti prima con una prodezza da 8 metri. Brescia e Milano si affronteranno domenica alle 18 in diretta su Sky Sport Basket, la nuova casa della pallacanestro sul canale 205 di Sky, e in streaming su SkySport.it, con prepartita a partire dalle 17 per non perdersi neanche un'emozione del primo trofeo della stagione.