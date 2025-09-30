Il nome era nell'aria già da parecchio, da quando cioè si era esaurito l'incarico di Gianmarco Pozzecco al termine degli ultime Europei. Ora è diventato ufficiale: Luca Banchi è il prossimo allenatore della nazionale italiana. Ha firmato un contratto triennale, e sarà presentato ufficialmente a Roma venerdì 3 ottobre. Votato come miglior coach del Mondiale FIBA 2023 alla guida della Lettonia, ha guidato anche a Eurobasket 2025 la nazionale baltica, annunciando però già la volontà di farsi da parte a manifestazione conclusa. Ora però, di fronte alla chiamata della federazione italiana, impossibile dire di no: per lui le ultime esperienze in un club lo hanno visto a Bologna sponda Virtus (vinta la Supercoppa italiana e finalista in Serie A) e a Istanbul, alla guida dell'Efes. La nuova avventura alla guida delle selezione azzurra, invece, lo vedrà debuttare nella sfida di giovedì 27 novembre contro l’Islanda nella prima gara di qualificazione ai Mondiali 2027.