Stella Rossa-Milano e Virtus-Real LIVE su Sky

Eurolega, Stella Rossa-Milano e Virtus-Real Madrid in diretta su Sky Sport: risultati LIVE
Comincia la grande stagione dell'Eurolega 2025-26 in diretta su Sky Sport e su NOW. Subito sette partite tutte da vivere, tra cui il debutto delle italiane: alle 20 l'Olimpia Milano affronta la Stella Rossa di Belgrado (diretta su Sky Sport Basket), alle 20.45 la Virtus Bologna ospita il Real Madrid (diretta su Sky Sport Arena). Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE sulla prima serata di Eurolega
Eurolega, il programma della serata
- Stella Rossa-Olimpia Milano (dalle 20 su Sky Sport Basket)
- Virtus Bologna-Real Madrid (dalle 20.45 su Sky Sport Arena)
- Hapoel Tel Aviv-Barcellona (TABELLINO)
- Dubai-Partizan (TABELLINO)
- Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv (dalle 19.45)
- Panathinaikos-Bayern Monaco (dalle 20.15)
- Baskonia-Olympiacos (dalle 20.30)
Hapoel-Barcellona e Dubai-Partizan in campo
Nelle prime due partite della serata in vantaggio le squadre di casa: l'Hapoel Tel Aviv è avanti 71-61 sul Barcellona, Dubai all'esordio in Eurolega è avanti 59-50 sul Partizan. Entrambe le gare sono già al secondo tempo
Non solo Eurolega: in campo anche Venezia
Debutto europeo anche per la Umana Reyer Venezia, impegnata in casa contro l'Aris. Diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix con il commento di Andrea Solaini
Il grande basket su Sky
Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. TUTTO IL PROGRAMMA
La programmazione di Eurolega in esclusiva su Sky e NOW
Mercoledì 1 ottobre
- In diretta alle 19.45 su Sky Sport Arena e NOW Fenerbahce-Paris (telecronaca di Giovanni Poggi)
Giovedì 2 ottobre
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20, Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin)
- In diretta alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW Real Madrid-Olympiacos (telecronaca di Davide Fumagalli)
Venerdì 3 ottobre
- In diretta alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW Panathinaikos-Barcellona (telecronaca di Paolo Redi)
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna (telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)
La programmazione di BKT EuroCup in esclusiva su Sky e NOW
Martedì 30 settembre
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW Umana Reyer Venezia-Aris (telecronaca di Andrea Solaini, in studio Dalila Setti-Matteo Soragna)
Mercoledì 1 ottobre
- In diretta alle 20 su Sky Sport Basket e NOW Dolomiti Energia Trento-Bourg en Bresse (telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi)
Il ranking di Sky Sport
Un'esclusiva di Sky, la stagione 2025-26 di Eurolega si preannuncia più spettacolare che mai, con l'aristocrazia delle grandi (tra Grecia, Turchia e Spagna), la coppia italiana, la novità Dubai e tanto, tanto altro. Si preannuncia anche molto incerta e difficile da pronosticare, ma al via della nuova stagione abbiamo comunque voluto provare ad azzardare un ranking che non rinuncia a qualche sorpresa. LEGGILO QUI
Tutti i quintetti dell’Eurolega 2025-26
Una grande esclusiva Sky, la stagione di Eurolega 2025-26 inizia con il doppio impegno delle italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Tutti a caccia del Fenerbahce (di un altro azzurro, Nicolò Melli) campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se l'aggiudicò proprio la Virtus Bologna. Per prepararsi al via e sapere tutto sui vecchi e nuovi protagonisti, ecco quintetti e roster completi delle squadre in corsa per il titolo. LEGGILI QUI
Luca Banchi nuovo CT della Nazionale
Luca Banchi è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile con un contratto triennale, come annunciato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La presentazione del nuovo CT azzurro si terrà venerdì 3 ottobre a Roma alle ore 11.30, mentre per l'esordio in panchina si dovrà aspettare giovedì 27 novembre 2025 con l'Italia in campo contro l’Islanda nella prima gara di qualificazione ai Mondiali 2027. LEGGI LA NOTIZIA