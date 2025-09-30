Un'esclusiva di Sky, la stagione 2025-26 di Eurolega si preannuncia più spettacolare che mai, con l'aristocrazia delle grandi (tra Grecia, Turchia e Spagna), la coppia italiana, la novità Dubai e tanto, tanto altro. Si preannuncia anche molto incerta e difficile da pronosticare, ma al via della nuova stagione abbiamo comunque voluto provare ad azzardare un ranking che non rinuncia a qualche sorpresa. Eccolo di seguito
- Ben 7 partite in 4 giorni, con il doppio appuntamento sia per Milano che per Bologna ma anche l'opportunità di poter ammirare i campioni in carica del Fenerbahce di Nicolò Melli contro una squadra interessante come Parigi, due sfide straordinarie sull'asse Grecia-Spagna (Real Madrid-Olympiacos e Panathinaikos-Barcellona) ma anche la possibile rivelazione Valencia, che avete trovato ai piani alti del nostro ranking.
- Oggi, martedì 30 settembre, il primo turno di Eurolega segna anche l'esordio delle due italiane, con l'Olimpia Milano impegnata a Belgrado sul campo della Stella Rossa (diretta alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW) e la Virtus Bologna invece in casa ma contro la temibile armata del Real Madrid allenata da Sergio Scariolo (diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW)