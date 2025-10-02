Ieri sera, nelle ultime sfide del primo turno della regular season 2025-26, sono scese in campo le ultime due finaliste dell’Eurolega e, come da previsioni, lo spettacolo non è mancato. Il Fenerbahce campione in carica, trascinato dall’esordiente Talen Horton-Tucker, ha spazzato via il Paris Basketball, mentre lo Zalgiris è andato a vincere a Monaco. Vittoria in trasferta anche per il Valencia, che ha avuto la meglio dell’ASVEL grazie anche all’azzurro Darius Thompson

Nulla da fare per il Paris Basketball, in teoria mina vagante di questa nuova regular season, perché il Fenerbahce campione in carica ha tenuto da subito da a ribadire la propria superiorità. Nella sfida che ha aperto la stagione europea di Nicolò Melli e compagni, infatti, i turchi hanno travolto gli avversari giocando un secondo tempo di grande intensità e chiudendo sul 96-77 finale. Ottime prestazioni per l’immancabile Devon Hall, migliore in campo con 23 punti, e per Talen Horton-Tucker, che ha bagnato il suo esordio in Eurolega con 20 punti. Meno bene è andata all’altra grande protagonista della scorsa stagione, quel Monaco arrivato fino alla finalissima e che, complice un avvio di partita troppo pigro, ha perso al debutto casalingo contro lo Zalgiris nonostante i 24 punti del solito Mike James. Nella vittoria 89-84 dei lituani ci sono i 21 punti senza errori al tiro da parte di un eccellente Moses Wright. E, infine, a chiudere la prima giornata della regular season 2025-26 è stata un’altra vittoria in trasferta, questa volta firmata dal Valencia, capace di passare per 80-77 sul campo dell’ASVEL grazie anche ai 15 punti e 3 assist dell’azzurro Darius Thompson.