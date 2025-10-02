Dopo la convincente vittoria sulla Stella Rossa al debutto nella nuova stagione di regular season, l’Olimpia Milano prova il bis sempre a Belgrado. Questa volta i ragazzi di coach Ettore Messina si troveranno di fronte il Partizan, guidato in panchina da un'altra leggenda del basket continentale come Zeljko Obradovic. Appuntamento dalle 20 con il prepartita su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW, palla a due alle 20.30 con telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna TUTTA L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY SPORT

A Belgrado, in una sfida d’esordio tutt’altro che semplice sulla carta e confermatasi complicata anche sul parquet, l’Olimpia Milano ha cominciato la sua Eurolega 2025-26 con il piede giusto. La vittoria sul campo della Stella Rossa, arrivata per 92-82 grazie soprattutto ad un secondo tempo di grande personalità e sulle spalle di uno Zach LeDay già in piena forma, ha lanciato la truppa di Ettore Messina, che dopo il successo al debutto si è trattenuta nella capitale serba. Questa sera, infatti, la seconda giornata di regular season offre un’altra trasferta, questa volta contro il Partizan. In panchina per i serbi ci sarà un’altra leggenda del basket continentale come Zeljko Obradovic e in campo scenderanno alcuni dei talenti più esplosivi dell’Eurolega per uno scontro che si preannuncia ancora una volta molto equilibrato.

Olimpia e Partizan: le chiavi della sfida L’esordio europeo del Partizan, sconfitto 89-76 a Dubai, non è invece stato dei migliori, ragione in più per cui una squadra piena di giocatori di grande talento come gli ex NBA Shake Milton e Jabari Parker si troverà a scendere sul parquet di casa con grandi motivazioni. L’Olimpia, dall’altra parte, che all’esordio ha avuto ottime prestazioni da parte del solito Shavon Shields e da un Josh Nebo apparso in ottime condizioni fisiche, proverà a piazzare un secondo colpo consecutivo in trasferta che darebbe ulteriore slancio alla stagione. L’appuntamento è dalle 20 su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW con il prepartita in compagnia di Dalila Setti e Andrea Menghin, palla a due alle 20.30 con telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna e interviste di Gaia Accoto.