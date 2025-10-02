Partizan-Milano LIVE ora su Sky Sport Basket

La stagione europea dell’Olimpia è cominciata decisamente con il piede giusto e sul campo tutt’altro che facile della Stella Rossa, conquistando una vittoria convincente. Milano gioca un secondo tempo di grande solidità mentale e trascinata da un Zach LeDay ispiratissimo, oltre che dal solito Shavon Shields e da un ottimo Josh Nebo, piazza subito il colpo in trasferta. GUARDA GLI HIGHLIGHTS