Partizan-Milano LIVE ora su Sky Sport Basket

Dopo la vittoria contro la Stella Rossa, l'Olimpia Milano completa il suo back-to-back a Belgrado affrontando il Partizan di coach Zeljko Obradovic per la seconda giornata di Eurolega. Sfida in diretta su Sky Sport Basket con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna
Eurolega, il programma della serata
- Partizan-Olimpia Milano 30-28 (16') su Sky Sport Basket (TABELLINO LIVE)
- Real Madrid-Olympiacos su Sky Sport Max (TABELLINO LIVE)
- Bayern Monaco-Stella Rossa (TABELLINO LIVE)
14' - Due liberi di Shields e un alley oop tra Mannion e Nebo riaccendono Milano, anche complici gli errori di Pokusevski in questo secondo quarto. Poi però una pessima rimessa meneghina vale due punti facili dei padroni di casa e un timeout in emergenza per coach Messina
12' - Brutto inizio di secondo quarto per Milano, Washington punisce con la tripla che vale il nuovo +5
FINE PRIMO QUARTO: PARTIZAN-MILANO 21-19
1/2 dalla lunetta per Duane Washington, poi Armoni Brooks sbaglia da oltre 9 metri sulla sirena del primo quarto
10' - Due triple in fila di Armoni Brooks riaccendono l'Olimpia, che si riavvicina a -1 e costringe Obradovic al timeout
8' - Dopo il buon inizio di Milano è il Partizan a prendere il controllo del match, toccando anche il +7 nel primo quarto
5' - Dopo quelle di LeDay, arrivano due triple in fila firmate da Shavon Shields per tenere Milano avanti sull'11-10. Dall'altra parte però scatenato Sterling Brown con 10 punti in meno di 5 minuti
2' - Il Partizan segna la prima tripla del match, ma risponde l'ex Zach LeDay con cinque punti in fila per il vantaggio milanese
I quintetti base delle squadre
- Mannion, Bolmaro, Shields, LeDay e Nebo per coach Messina
- Jones, Brown, Parker, Bonga e Jones per coach Obradovic
Tra poco comincia Partizan-Olimpia
Atmosfera splendida a Belgrado: tra pochissimo la palla a due del match
Comincia il prepartita su Sky Sport Basket
Dalila Setti in compagnia di Andrea Meneghin conduce lo studio prepartita su Sky Sport Basket, canale 205, con collegamenti da Belgrado con l'inviata Gaia Accoto
Milano reduce dalla vittoria con la Stella Rossa
La stagione europea dell’Olimpia è cominciata decisamente con il piede giusto e sul campo tutt’altro che facile della Stella Rossa, conquistando una vittoria convincente. Milano gioca un secondo tempo di grande solidità mentale e trascinata da un Zach LeDay ispiratissimo, oltre che dal solito Shavon Shields e da un ottimo Josh Nebo, piazza subito il colpo in trasferta. GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Non solo Milano: anche Real-Olympiacos su Sky Sport Max
L’offerta di grande basket di Eurolega su Sky Sport non si limita a Milano: alle 20.45 su Sky Sport Max comincia la sfida tra il Real Madrid, sconfitto all’esordio a Bologna dalla Virtus, e l’Olympiacos. Una sfida tra due big del basket europeo da seguire col commento di Davide Fumagalli.
Giovedì 2 ottobre
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20, Partizan Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, interviste di Gaia Accoto, in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin)
- In diretta alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW Real Madrid-Olympiacos (telecronaca di Davide Fumagalli)
Venerdì 3 ottobre
- In diretta alle 20.15 su Sky Sport Arena e NOW Panathinaikos-Barcellona (telecronaca di Paolo Redi)
- In diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con prepartita dalle 20, Valencia-Virtus Bologna (telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina, interviste di Giulia Cicchinè, in studio Dalila Setti e Matteo Soragna)
