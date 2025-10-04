L’Olympiacos inizia con fatica la stagione in Eurolega, ma Papanikolaou scrive la storia

L’anno scorso l’Olympiacos aveva chiuso al primo posto la regular season di Eurolega, perdendo poi in semifinale con il Monaco, e anche in questa stagione la squadra allenata da Georgios Bartzokas si presentava come una delle favorite. Dopo l’esordio vincente sul campo del Baskonia, però, è arrivata la netta sconfitta contro il Real. Una sconfitta che non ha comunque impedito al super veterano Kostas Papanikolaou di scrivere la storia del club

Quella dell’atra sera sul campo del Real Madrid, per l’Olympiacos è stata tutt’altro che una partita indimenticabile. La sconfitta per 89-77 è stata netta e i ragazzi di coach Georgios Bartzokas, cheall’esordio in Eurolega avevano sbancato Vitoria, hanno dato l’impressione di patire la stanchezza derivante dal doppio impegno europeo nel giro di tre giorni. Poco male, comunque, perché i greci hanno tutto per fare ancora una volta molto bene e magari chiudere ancora una volta in testa la regular season per poi lanciarsi alla caccia del titolo. E poi quella di Madrid è stata una serata davvero speciale per il super veterano e uomo simbolo della squadra.