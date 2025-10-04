Lega Basket, è tutto pronto: questa sera Trieste e Trapani inaugurano la regular season

La nuova stagione del basket italiano ha visto nella Supercoppa vinta dall’Olimpia Milano lo scorso weekend il suo primo atto ufficiale, e ora è arrivato anche il momento dell’inizio della regular season che deciderà le magnifiche otto che andranno poi ai playoff. A inaugurare la stagione di Lega Basket saranno questa sera Trieste e Trapani, due squadre che partono con ambizioni davvero importanti

Ora è davvero tutto pronto, dopo lo spettacolare preambolo della Supercoppa vinta da Milano la stagione di Lega Basket ha inizio. A inaugurare la regular season sono Trapani e Trieste , protagoniste della primissima partita dell’annata 2025-26 questa sera alle 20 . Da una parte ci sarà la vera e propria sorpresa dell’ultimo campionato , capace di chiudere da seconda la stagione regolare dopo aver riconquistato la massima serie l’anno precedente e quindi arrivata fino in semifinale. Dall’altra, a fare gli onori di casa, una squadra che rappresenta una piazza storica del basket italiano e che ormai da diversi anni è tornata a essere protagonista in Lega Basket .

Trapani e Trieste, tra volti nuovi e continuità

Trapani e Trieste iniziano la nuova stagione con ambizioni importanti e con una cosa in comune: l’aver perso uno dei punti fermi della squadra, partito in direzione Venezia. Chris Horton e Denzel Valentine, infatti, hanno deciso di accettare le offerte fatte dalla Reyer e a rimpiazzarli sono arrivati rispettivamente Adama Sanogo e Juan Toscano-Anderson. Nomi importanti, che pur avendo caratteristiche diverse rispetto a chi li ha preceduti saranno chiamati a colmare vuoti importanti già dalla sfida in programma stasera al Pala Trieste per le 20. Tutto in attesa della sfida tra Milano e Tortona di domani alle 16, che andrà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin.