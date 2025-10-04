Giusto una settimana fa aveva trascinato Valencia alla vittoria nella Supercoppa spagnola, vincendo anche il premio di MVP della manifestazione, e ieri sera Sergio De Larrea ha fatto impazzire anche la difesa della Virtus nella sfida vinta per la seconda giornata di Eurolega. E il giovanissimo fenomeno spagnolo, dato come scelta alta al prossimo Draft NBA, deve ancora compiere vent’anni

Qualche segnale, a dire il vero, era arrivato nella seconda parte della scorsa stagione e durante il recente Eurobasket , peraltro piuttosto infelice per la Spagna . Con l’inizio della nuova annata, però, Sergio De Larrea sembra aver fatto il più classico dei balzi in avanti. La guardia del Valencia , infatti, ha prima trascinato i suoi alla vittoria nella Supercoppa spagnola , vincendo anche il premio di MVP della manifestazione , e ieri sera ha annichilito la Virtus Bologna nella sfida di Eurolega con una prestazione da 23 punti e 5/7 da tre . I numeri, per quanto eccellenti, non raccontano però della capacità di prendersi la partita nei momenti chiave con le giocate decisive . Una capacità che sorprende ancora di più perché De Larrea deve ancora compiere vent’anni .

Il futuro di De Larrea

Figlio di genitori con un passato sul parquet, De Larrea è nato a Valladolid ma ha fatto tutte le trafile nelle giovanili del Valencia, che ora se lo coccola coltivando ambizioni importanti in Spagna e anche in Europa. La permanenza del grande protagonista di questo inizio stagione per i ragazzi allenati da Pedro Martinez, però, potrebbe essere piuttosto breve. Su di lui, infatti, hanno messo da tempo gli occhi tanti scout della NBA, ben impressionati dalle capacità di quello che si prospetta un playmaker poco sotto i due metri d’altezza e con la capacità di creare in attacco per sé e per i compagni. E se le previsioni fin qui l’avevano proiettato verso la fine del primo giro, le prestazioni offerte in Liga ACB e in Eurolega sembrano destinate a far salire le quotazioni di De Larrea. E l’impressione è proprio che a Valencia sia nata una stella di cui continueremo a sentir parlare a lungo.