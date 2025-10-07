Esplora tutte le offerte Sky
Muurinen non vede l’ora di esordire al Partizan: "Pazzesco essere allenati da Obradovic"

Basket

Il finlandese, diciottenne che a Eurobasket ha incantato con giocate spettacolari, è in attesa di fare il suo debutto con la maglia del Partizan. E, sbarcato da poco a Belgrado, Mikka Muurinen quasi non riesce a credere di essere allenato da una autentica leggenda del basket europeo come Zeljko Obradovic mentre non vede l’ora di scendere in campo in Eurolega con la nuova maglia, magari proprio davanti al calorosissimo pubblico di casa

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

La vita di Mikka Muurinen nelle ultime settimane ha subito un’accelerata decisa, molto simile a una di quelle con cui il finlandese sul parquet è in grado di battere il marcatore diretto per poi volare a canestro. Prima è arrivato il sorprendente Eurobasket, dove la Finlandia è arrivata in semifinale anche grazie all’esuberanza e alle giocate spettacolari del diciottenne prodigio. Poi, poco dopo la conclusione del massimo torneo per nazionali, è arrivata l’offerta da parte del Partizan Belgrado, squadra dalla storia straordinaria e con ambizioni importanti in Eurolega. Ora, forse già giovedì sera nella gara interna contro l’Anadolu Efes, potrebbe finalmente arrivare il suo debutto europeo con la nuova maglia.

Muurinen, Obradovic e i tifosi serbi

Essere allenati dal più grande coach europeo di sempre è davvero incredibile” ha dichiarato Muurinen a ‘Mozzart Sport’ parlando delle prime sensazioni provate trovandosi agli ordini di Zeljko Obradovic, “sto cercando di migliorare il più possibile”. E dopo aver spiegato la scelta di andare al Partizan, preferito ad un ultimo anno all’highl school già frequentata negli Stati Uniti perché ritenuto trampolino di lancio più efficace verso il college o addirittura verso la NBAMuurinen, sugli spalti nella vittoria dei suoi nuovi compagni contro Milano di giovedì scorso e ha esordito ieri in campionato, ha confessato di non vedere l’ora di mettere piede in campo con la nuova maglia anche in Eurolega: “Non vedo l’ora di giocare davanti a quei tifosi”. 

