Eurolega, ora è ufficiale: la Stella Rossa ha esonerato coach Ioannis Sfairopoulos

Basket

Le voci si rincorrevano ormai da qualche giorno e nella mattinata di oggi è arrivata la conferma, la Stella Rossa ha esonerato Ioannis Sfairopoulos. Il coach, sulla panchina belgradese dal 2023, non è partito insieme alla squadra per la trasferta di Eurolega in Turchia contro il Fenerbahce campione in carica (diretta domani venerdì 10 ottobre dalle 19.45 su Sky Sport Basket)

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Dopo che i rumors avevano preso a circolare già nei primi giorni di questa settimana, in mattinata è arrivata la conferma ufficiale tramite un comunicato emesso dalla squadra: la Stella Rossa ha esonerato Ioannis Sfairopoulos. Il coach greco, che era sulla panchina belgradese dal 2023, paga così un inizio di stagione complicato, su cui hanno pesato le due sconfitte in Eurolega, prima in casa contro l’Olimpia Milano e poi a Monaco contro il Bayern.

La Stella Rossa a Istanbul senza coach

Nella nota emessa dalla Stella Rossa si legge che la decisione di esonerare Sfairopoulos è arrivata dopo un incontro avvenuto tra la dirigenza e l’allenatore, che quindi non è partito insieme alla squadra per la trasferta di Istanbul. In Turchia, i serbi affronteranno il Fenerbahce campione in carica in una partita che ora assume un’importanza ancora maggiore per Nikola Kalinic e compagni. Una sfida da godersi in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) domani venerdì 10 ottobre dalle 19.45 con telecronaca di Giovanni Poggi.

