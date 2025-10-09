Le voci si rincorrevano ormai da qualche giorno e nella mattinata di oggi è arrivata la conferma, la Stella Rossa ha esonerato Ioannis Sfairopoulos. Il coach, sulla panchina belgradese dal 2023, non è partito insieme alla squadra per la trasferta di Eurolega in Turchia contro il Fenerbahce campione in carica (diretta domani venerdì 10 ottobre dalle 19.45 su Sky Sport Basket)

Dopo che i rumors avevano preso a circolare già nei primi giorni di questa settimana, in mattinata è arrivata la conferma ufficiale tramite un comunicato emesso dalla squadra: la Stella Rossa ha esonerato Ioannis Sfairopoulos. Il coach greco, che era sulla panchina belgradese dal 2023, paga così un inizio di stagione complicato, su cui hanno pesato le due sconfitte in Eurolega, prima in casa contro l’Olimpia Milano e poi a Monaco contro il Bayern.