Olimpia Milano-Monaco alle 20.30 su Sky Sport Uno

Dopo le prime due partite in trasferta, l’Olimpia Milano debutta in casa in Eurolega ospitando il Monaco degli ex Mike James e Nikola Mirotic. Lorenzo Brown e Shavon Shields dovrebbero aver recuperato dai rispettivi problemi fisici. Palla a due alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e NOW con prepartita dalle 20

La trasferta a Belgrado di settimana scorsa ha lasciato in dote all’Olimpia Milano una vittoria (in casa della Stella Rossa) e una sconfitta (quella nel finale col Partizan); stasera gli uomini di Ettore Messina fanno il loro esordio davanti al proprio pubblico e affrontando due pezzi del proprio passato. All’Unipol Forum di Assago infatti arrivano gli ex Mike James (a Milano nella stagion 2018-19) e Nikola Mirotic (dal 2023 al 2025), alla guida di un Monaco che vuole continuare la crescita vertiginosa che lo ha portato lo scorso anno alla finale di Eurolega, persa solo contro il Fenerbahce. Per l’occasione dovrebbero essere del match sia Lorenzo Brown (infortunatosi in Supercoppa) che Shavon Shields (uscito malconcio dalla sfida col Partizan), due giocatori chiave per le rotazioni perimetrali di coach Messina.