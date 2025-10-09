Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olimpia Milano-Monaco alle 20.30 su Sky Sport Uno: il risultato LIVE

Basket
©Getty

Dopo le prime due partite in trasferta, l’Olimpia Milano debutta in casa in Eurolega ospitando il Monaco degli ex Mike James e Nikola Mirotic. Lorenzo Brown e Shavon Shields dovrebbero aver recuperato dai rispettivi problemi fisici. Palla a due alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e NOW con prepartita dalle 20

PARIS-VIRTUS LIVE

La trasferta a Belgrado di settimana scorsa ha lasciato in dote all’Olimpia Milano una vittoria (in casa della Stella Rossa) e una sconfitta (quella nel finale col Partizan); stasera gli uomini di Ettore Messina fanno il loro esordio davanti al proprio pubblico e affrontando due pezzi del proprio passato. All’Unipol Forum di Assago infatti arrivano gli ex Mike James (a Milano nella stagion 2018-19) e Nikola Mirotic (dal 2023 al 2025), alla guida di un Monaco che vuole continuare la crescita vertiginosa che lo ha portato lo scorso anno alla finale di Eurolega, persa solo contro il Fenerbahce. Per l’occasione dovrebbero essere del match sia Lorenzo Brown (infortunatosi in Supercoppa) che Shavon Shields (uscito malconcio dalla sfida col Partizan), due giocatori chiave per le rotazioni perimetrali di coach Messina.

Basket: Altre Notizie

Olimpia Milano-Monaco alle 20.30 su Sky Sport Uno

Basket

Dopo le prime due partite in trasferta, l’Olimpia Milano debutta in casa in Eurolega ospitando il...

La Stella Rossa ha esonerato coach Sfairopoulos

Basket

Le voci si rincorrevano ormai da qualche giorno e nella mattinata di oggi è arrivata la conferma,...

Nkamhoua e le sirene di Eurolega: Varese dice no

Basket

Olivier Nkamhoua, già protagonista e Eurobasket con la sua Finlandia, ha giocato solo una partita...

Paris-Virtus Bologna dalle 20.45 su Sky Sport

Basket

Dopo la vittoria casalinga sul Real Madrid all’esordio e la sconfitta a Valencia, Bologna è...

Olimpia Milano-AS Monaco dalle 20.30 su Sky Sport

Basket

Terzo impegno ed esordio casalingo in Eurolega per Milano, che dopo la doppia trasferta...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS