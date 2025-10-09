Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurolega, Paris-Virtus Bologna su Sky Sport Basket: il risultato LIVE

Eurolega

Dopo la sconfitta in trasferta a Valencia, l'Eurolega della Virtus Bologna riparte da Parigi, dove i campioni d'Italia affronteranno il Paris del coach Francesco Tabellini. La sfida in diretta su Sky Sport Uno e NOW

IL TABELLINO LIVE

MILANO-MONACO LIVE

Dopo la doppia sfida spagnola al Real Madrid (battuto in casa) e al Valencia (venendo sconfittain trasferta), la Virtus Bologna continua la sua campagna europea facendo visita al Paris Basketball. Una sfida estremamente affascinante tra due squadre giovani e con voglia di stupire, pur senza partire coi favori del pronostico in una Eurolega più combattuta che mai. Sarà una sfida speciale sopratutto per Francesco Tabellini, modenese neo allenatore del Paris che ha cominciato la sua carriera proprio come coach nel settore giovanile delle V Nere, di cui è anche tifoso come ha raccontato in un’intervista a Geri De Rosa per Sky Insider. Occhio anche agli ex Amath M’Baye e Ismael Bako, entrambi con un passato virtussino alle spalle e pronti a farsi valere sotto canestro.

Eurolega, round 3: i risultati della serata

Basket: Altre Notizie

Paris-Virtus Bologna LIVE su Sky Sport Basket

Eurolega

Dopo la sconfitta in trasferta a Valencia, l'Eurolega della Virtus Bologna riparte da Parigi,...

Olimpia Milano-Monaco LIVE su Sky Sport Uno

Basket

Dopo le prime due partite in trasferta, l’Olimpia Milano debutta in casa in Eurolega ospitando il...

La Stella Rossa ha esonerato coach Sfairopoulos

Basket

Le voci si rincorrevano ormai da qualche giorno e nella mattinata di oggi è arrivata la conferma,...

Nkamhoua e le sirene di Eurolega: Varese dice no

Basket

Olivier Nkamhoua, già protagonista e Eurobasket con la sua Finlandia, ha giocato solo una partita...

Olimpia Milano-AS Monaco dalle 20.30 su Sky Sport

Basket

Terzo impegno ed esordio casalingo in Eurolega per Milano, che dopo la doppia trasferta...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS