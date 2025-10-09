Paris-Virtus Bologna LIVE su Sky Sport Basket

Dopo la doppia sfida spagnola al Real Madrid (battuto in casa) e al Valencia (venendo sconfittain trasferta), la Virtus Bologna continua la sua campagna europea facendo visita al Paris Basketball. Una sfida estremamente affascinante tra due squadre giovani e con voglia di stupire, pur senza partire coi favori del pronostico in una Eurolega più combattuta che mai. Sarà una sfida speciale sopratutto per Francesco Tabellini, modenese neo allenatore del Paris che ha cominciato la sua carriera proprio come coach nel settore giovanile delle V Nere, di cui è anche tifoso come ha raccontato in un’intervista a Geri De Rosa per Sky Insider. Occhio anche agli ex Amath M’Baye e Ismael Bako, entrambi con un passato virtussino alle spalle e pronti a farsi valere sotto canestro.