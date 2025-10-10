Esplora tutte le offerte Sky
DiVincenzo: "La rinuncia a Eurobasket? Non ero pronto, ma sogno la maglia dell'Italia"

Basket

Per la prima volta, in una intervista con ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore di Minnesota torna sul forfait a Eurobasket che quest’estate aveva fatto molto discutere. Donte DiVincenzo chiarisce che il problema al piede gli ha impedito di vestire l’azzurro, ma che continua ad avere intenzione di giocare con l’Italia. E intanto, Rick Fois, assistente sulla panchina di Italbasket e ora nel coaching staff dei Knicks, lo ha informato dell’arrivo di Luca Banchi alla guida della squadra

Sono passati ormai due mesi abbondanti da quella rinuncia, da quel ‘no’ forzato alla Nazionale che, in vista di Eurobasket, aveva fatto molto discutere e Donte DiVincenzo è tornato a parlare della sua rinuncia all’azzurro e del futuro con l’Italia. A New York per disputare un’amichevole con i suoi Timberwolves, l’ex Milwaukee e Golden State ha infatti rilasciato una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha voluto chiarire prima di tutto quanto successo a luglio. “Onestamente non mi sentivo ai miei livelli soliti. Il problema al piede mi aveva rallentato e non mi sentivo in grado di giocare quel tipo di competizione”. L’infortunio, quindi, ha impedito a DiVincenzo di esordire con l’Italia, ma quel giorno potrebbe arrivare presto o tardi.

DiVincenzo in azzurro? Succederà

I miei piani non sono cambiati, voglio rappresentare l’Italia e giocare con la maglia azzurra” ha confermato DiVincenzo, atteso ad una stagione molto importante con Minnesota ma comunque orientato a confermare la sua disponibilità futura per Italbasket. Italbasket che ha da poco cambiato guida in panchina, con Luca Banchi a prendere il posto di Gianmarco Pozzecco. Un avvicendamento di cui DiVincenzo non sapeva nulla fino alla trasferta a New York, dove Rick Fois, assistente in nazionale e da questa stagione nel coaching staff dei Knicks, l’ha aggiornato: “È stato bello rivedere Rick” ha sottolineato DiVincenzo, “che mi ha anche informato del cambio della guida tecnica sulla panchina della Nazionale. Io non ne sapevo nulla perché non utilizzo i social e sono poco aggiornato su queste cose”. Nemmeno il cambio sulla panchina azzurra, però pare poter influire sulla volontà del giocatore: “Ad ogni modo io rimango entusiasta della prospettiva di giocare con la Nazionale”.

