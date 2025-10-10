DiVincenzo: "La rinuncia a Eurobasket? Non ero pronto, ma sogno la maglia dell'Italia"

Per la prima volta, in una intervista con ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore di Minnesota torna sul forfait a Eurobasket che quest’estate aveva fatto molto discutere. Donte DiVincenzo chiarisce che il problema al piede gli ha impedito di vestire l’azzurro, ma che continua ad avere intenzione di giocare con l’Italia. E intanto, Rick Fois, assistente sulla panchina di Italbasket e ora nel coaching staff dei Knicks, lo ha informato dell’arrivo di Luca Banchi alla guida della squadra

Sono passati ormai due mesi abbondanti da quella rinuncia, da quel ‘no’ forzato alla Nazionale che, in vista di Eurobasket, aveva fatto molto discutere e Donte DiVincenzo è tornato a parlare della sua rinuncia all’azzurro e del futuro con l’Italia. A New York per disputare un’amichevole con i suoi Timberwolves, l’ex Milwaukee e Golden State ha infatti rilasciato una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha voluto chiarire prima di tutto quanto successo a luglio. “Onestamente non mi sentivo ai miei livelli soliti. Il problema al piede mi aveva rallentato e non mi sentivo in grado di giocare quel tipo di competizione”. L’infortunio, quindi, ha impedito a DiVincenzo di esordire con l’Italia, ma quel giorno potrebbe arrivare presto o tardi.