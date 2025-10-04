Tortona si tinge d’azzurro: il nuovo palazzetto ospiterà la nazionale a fine novembre

Le buone notizie, in casa Bertram Derthona , sembrano non voler finire in queste ultime settimane. Già ai margini dell’amichevole contro la Virtus Bologna che lo scorso 21 settembre aveva rappresentato l’inaugurazione del nuovo palazzetto, infatti, il presidente della FIP Gianni Petrucci aveva anticipato quanto è stato poi confermato in via ufficiale ieri durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT azzurro Luca Banchi . Banchi che proprio a Tortona , sul parquet dell’impianto costruito all’interno della Cittadella dello Sport , farà il suo esordio sulla panchina di Italbasket il prossimo 27 novembre nella gara di qualificazione ai Mondiali del 2027 contro l’ Islanda .

Tortona e gli appuntamenti da non perdere

Prima di ospitare gli azzurri, però, il Derthona Basket farà il suo esordio ufficiale nella sua nuova casadomenica prossima 12 ottobre nella sfida di campionato contro Treviso. L’attesa, dalle parti di Tortona, sale inevitabilmente per quelli che si preannunciano appuntamenti del tutto imperdibili all’interno di una stagione a suo modo già storica per la squadra che verrà guidata in panchina da Mario Fioretti. E, all’interno di un’annata piena di prime volte, anche il coach esordirà domani nel ruolo di capo allenatore contro l’Olimpia per cui è stato assistente per più di vent’anni. L’appuntamento per Milano-Tortona è per domani alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin e interviste a cura di Gaia Accoto.