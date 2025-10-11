Varese-Milano: il risultato LIVE della partita

Varese ha iniziato con il colpo sul campo di Sassari, trascinata da Davide Alviti e Olivier Nkamhoua, Milano invece è reduce dalla sconfitta casalinga al debutto in LBA contro Tortona a cui è seguita quella contro il Monaco in Eurolega. Una delle classicissime del basket italiano è in diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

La prima partita della 2^ giornata di Lega Basket, vede impegnate due squadre che vivono momenti molto diversi e che sono partite con ambizioni molto diverse. Varese ha iniziato con il piede giusto la sua avventura in campionato, vincendo sul parquet della Dinamo al termine di una sfida tiratissima. Milano, dall’altra parte, ha colto subito un successo importante con la conquista della Supercoppa e ha vinto a Belgrado sul campo della Stella Rossa, inanellando però poi tre sconfitte di misura sempre a Belgrado contro il Partizan e quindi in casa contro Tortona prima della recente battuta d’arresto casalinga in Eurolegacontro il Monaco. Una sfida, quella tra Openjobmetis e EA7 Emporio Armani, che oltre a portarsi dietro una storia lunghissima e leggendaria si preannuncia quindi all’insegna dell’equilibrio.