Milano perde i pezzi: LeDay fuori 2-3 settimane

È un inizio di stagione contrassegnato dagli infortuni quello dell’Olimpia Milano. La vittoria nel derby contro Varese ha permesso agli uomini di Ettore Messina di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte in fila tra Eurolega e campionato, ma è dovuta arrivare senza poter contare su Zach LeDay. Il lungo milanese infatti aveva già accusato un problema fisico durante l’ultima partita contro il Monaco, e per precauzione coach Ettore Messina lo terrà a riposo nelle giornate a venire. "Ha un problema muscolare all’adduttore: starà fuori almeno due o tre settimane" ha detto. "Se dipendesse da lui giocherebbe tra tre giorni. Ha cuore e vuole sempre aiutare la squadra ma dovremo essere prudenti. Di sicuro questa settimana la trascorrerà a Milano". Milano deve fare così i conti con un po’ di assenze sotto canestro, non potendo contare su Josh Nebo (a sua volta alle prese con un problema al bicipite femorale) oltre che su Vlatko Cancar e Leonardo Totè ancora non a posto. LeDay salterà sicuramente il doppio turno di Eurolega contro il Bayern Monaco e lo Zalgiris Kaunas e la sfida di settimana prossima contro Sassari, e con ogni probabilità anche la sfida interna a Valencia (23 ottobre) e Venezia (26 ottobre). Il rientro potrebbe avvenire a fine mese in occasione della trasferta a Barcellona (28 ottobre) o in casa col Paris (30 ottobre).