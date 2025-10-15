Italbasket, mini raduno a Roma: tutti i convocati

La FIP ha diramato le convocazioni per il mini-raduno che si terrà a Roma dal 20 al 22 ottobre concluso con una amichevole con la Sebastiani Rieti, squadra di A2. Il nuovo Ct Luca Banchi ha scelto venti giocatori tra cui Francesco Ferrari, MVP dell’ultimo Europeo Under 20
Il ciclo tecnico di Luca Banchi alla guida della nazionale italiana di pallacanestro comincia da Roma, dove dal 20 al 22 ottobre si terrà un mini raduno che si concluderà con una amichevole con la Sebastiani Rieti. Si tratta del primo appuntamento prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027 in programma il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda. "Le convocazioni per questo primo mini raduno sono state fatte seguendo alcune logiche" ha detto Gigi Datome, Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili. "Alla base, come specificato dal CT, c’è la volontà di coinvolgere quanti più atleti di interesse nazionale possibile ma sempre rispettando gli impegni delle rispettive società. Non è stato chiamato più di un giocatore per squadra e non sono stati coinvolti atleti che con le loro squadre giocano anticipi e posticipi nei diversi Campionati e le Coppe europee. Il percorso è all’inizio e nei prossimi mesi avremo modo di coinvolgere altri atleti".
I convocati
- Gregorio Allinei (2004, 194, Guardia, Ferraroni Juvi Cremona)
- Andrea Calzavara (2001, 195, Playmaker, Old Wild West Udine)
- Guglielmo Caruso (1999, 209, Centro, Napolibasket)
- Matteo Cavallero (2003, 204, Guardia/Ala, Wegreenit Milano)
- Ethan Esposito (1999, 200, Ala, Valtur Brindisi)
- Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)
- Filippo Gallo (2004, 194, Playmaker, Estra Pistoia)
- Andrea Loro (2003, 202, Guardia/Ala, Gruppo Mascio Orzinuovi)
- Leonardo Okeke (2003, 213, Centro, S. Bernardo Cantù)
- Luca Possamai (2001, 212, Centro, Libertas Livorno 1947)
- Alvise Sarto (2000, 203, Ala, Flats Service Fortitudo Bologna)
- David Torresani (2005, 188, Playmaker/Guardia, Nutribullet Treviso)
- Liam Udom (2000, 199, Ala, Rsr Sebastiani Rieti)
- Nicolò Virginio (2003, 204, Ala, Victoria Libertas Pesaro)
- Federico Zampini (1999, 191, Playmaker, Tezenis Verona)
Giocatori a disposizione
- Leonardo Faggian (2004, 195, Guardia/Ala, Napolibasket)
- Leonardo Marangon (2005, 200, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)
- Federico Massone (1998, 191, Playmaker/Guardia, Basket Torino)
- Gabriele Miani (2000, 204, Ala/Centro, Valtur Brindisi)
- Alessandro Simioni (1998, 206, Centro, Dole Italia Rimini)