Italbasket, mini raduno a Roma: tutti i convocati

Il ciclo tecnico di Luca Banchi alla guida della nazionale italiana di pallacanestro comincia da Roma, dove dal 20 al 22 ottobre si terrà un mini raduno che si concluderà con una amichevole con la Sebastiani Rieti. Si tratta del primo appuntamento prima dell’esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027 in programma il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda. "Le convocazioni per questo primo mini raduno sono state fatte seguendo alcune logiche" ha detto Gigi Datome, Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili. "Alla base, come specificato dal CT, c’è la volontà di coinvolgere quanti più atleti di interesse nazionale possibile ma sempre rispettando gli impegni delle rispettive società. Non è stato chiamato più di un giocatore per squadra e non sono stati coinvolti atleti che con le loro squadre giocano anticipi e posticipi nei diversi Campionati e le Coppe europee. Il percorso è all’inizio e nei prossimi mesi avremo modo di coinvolgere altri atleti".