Trapani si gode John Petrucelli, lo specialista difensivo che sa anche segnare

Non è certo una faccia nuova, perché quella appena iniziata è la sua quinta stagione consecutiva nel nostro campionato, ma John Petrucelli non smette di sorprendere. Il due volte difensore dell’anno, infatti, domenica ha trascinato Trapani alla vittoria al supplementare contro Venezia con 24 punti, dimostrando di poter fare la differenza anche nella metà campo avversaria

Per Trapani, la stagione 2025-26 si apriva leggermente in salita a causa dei 4 punti di penalizzazione in classifica assegnati alla squadra durante l’estate. Un handicap che i ragazzi di coach Jasmin Repesa sono riusciti ad azzerare dopo sole due giornate grazie al colpo in trasferta a Trieste nella partita che ha sancito il via alla regular season e quindi al successo casalingo all’overtime su Venezia di domenica. Due vittorie che hanno visto diversi protagonisti alternarsi sul palcoscenico nei momenti decisivi, ma che in comune hanno la continuità di rendimenti di quello che dalla scorsa stagione è un punto fermo per Trapani. John Petrucelli, arrivato in Sicilia nell’estate del 2024 con l’etichetta di specialista difensivo dopo i due premi di difensore dell’anno consecutivi vinti, ha infatti dimostrato di saper fare la differenza anche nella metà campo avversaria.