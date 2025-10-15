Dopo il doppio stop in trasferta a Valencia e Parigi, la Virtus torna a giocare tra le mura di casa e affronta il Monaco, che dopo aver sbancato Milano punta ad un altro colpo a Bologna. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e interviste dal campo di Giulia Cicchiné

Dimenticare Parigi , e anche Valencia . Potrebbe essere questo il sottotitolo alla sfida casalinga che attende la Virtus nella 4^ giornata della regular season di Eurolega . Di fronte ci sarà l’ AS Monaco , che sulle spalle degli ex Nikola Mirotic e Mike James la scorsa settimana ha vinto sul campo dell’Olimpia , e per i ragazzi di coach Dusko Ivanovic sarà fondamentale mandare in archivio le due recenti sconfitte patite in Francia e Spagna per riprendere il cammino inaugurato con la vittoria sul Real Madrid nell’esordio stagionale europeo.

La Virtus punta sulla difesa

Una cosa è certa: Virtus e Monaco sono due squadre costruite seguendo progetti assai diversi. I monegaschi, che oltre a Mirotic e James possono contare su veterani come Nick Calathes e Daniel Theis, hanno un’impostazione molto offensiva e, non a caso, hanno segnato poco meno di 90 punti di media nelle prime tre partite di questa regular season. Bologna, viceversa, sta cercando di modellare la propria identità seguendo l’orientamento difensivo che da sempre contraddistingue coach Ivanovic. Quella in programma questa sera, quindi, sarà anche una battaglia stilistica e tra concezioni di pallacanestro quasi opposte. L’appuntamento per lo studio prepartita è dalle 20 con Dalila Setti e Andrea Meneghin, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina e interviste dal campo di Giulia Cicchiné.