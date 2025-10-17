Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurolega, ASVEL-Virtus Bologna su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Basket

La Virtus Bologna prova a vincere la seconda partita in fila contro un avversaria francese, facendo visita all’ASVEL dopo aver battuto il Monaco in casa. Sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, alle 20.45 anche Baskonia-Partizan su Sky Sport Mix

IL TABELLINO LIVE

Dopo il successo casalingo contro il Monaco, la Virtus Bologna cerca la prima vittoria in trasferta in Eurolega sul campo dell’ASVEL Villeurbanne, sconfitta in tre delle prime quattro gare stagionali. Gli uomini di coach Dusko Ivanovic vogliono chiudere il doppio impegno settimanale in coppa con un altro successo, così da poter salire a un record di 3-2 e portarsi in zona play-in. L’ASVEL invece deve cambiare marcia dopo aver perso tre delle prime quattro partite, tra cui l'ultima sul campo del Panathinaikos pur senza demeritare, guidata dai 18 punti dell'eterno Nando De Colo. Sfida in diretta su Sky Sport Basket, mentre alle 20.45 c’è anche Baskonia-Partizan su Sky Sport Mix.

Eurolega 5° turno, programma e risultati

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Basket: Altre Notizie

ASVEL-Virtus su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Basket

La Virtus Bologna prova a vincere la seconda partita in fila contro un avversaria francese,...

Bologna: Niang a caccia di conferme in Europa

Basket

Dopo aver iniziato la sua regular season con due vittorie e due sconfitte, questa sera Bologna...

ASVEL-Virtus Bologna dalle 20 su Sky Sport

Basket

Dopo l’esaltante vittoria casalinga sul Monaco, la Virtus torna a viaggiare e vola in...

L’Olimpia non molla: vittoria 89-78 a Kaunas

Basket

Nonostante le tante assenze, Milano gioca una partita gagliarda a Kaunas, va sotto in doppia...

Vildoza rilasciato dopo una notte di fermo

BOLOGNA

Secondo la versione dei sanitari presenti, riportata da "Il Resto del Carlino", il giocatore e la...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS