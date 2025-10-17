ASVEL-Virtus su Sky Sport Uno: risultato LIVE

La Virtus Bologna prova a vincere la seconda partita in fila contro un avversaria francese, facendo visita all’ASVEL dopo aver battuto il Monaco in casa. Sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, alle 20.45 anche Baskonia-Partizan su Sky Sport Mix
Dopo il successo casalingo contro il Monaco, la Virtus Bologna cerca la prima vittoria in trasferta in Eurolega sul campo dell’ASVEL Villeurbanne, sconfitta in tre delle prime quattro gare stagionali. Gli uomini di coach Dusko Ivanovic vogliono chiudere il doppio impegno settimanale in coppa con un altro successo, così da poter salire a un record di 3-2 e portarsi in zona play-in. L’ASVEL invece deve cambiare marcia dopo aver perso tre delle prime quattro partite, tra cui l'ultima sul campo del Panathinaikos pur senza demeritare, guidata dai 18 punti dell'eterno Nando De Colo. Sfida in diretta su Sky Sport Basket, mentre alle 20.45 c’è anche Baskonia-Partizan su Sky Sport Mix.
Eurolega 5° turno, programma e risultati
- ASVEL-Virtus Bologna LIVE su Sky Sport Basket (TABELLINO LIVE)
- Stella Rossa-Real Madrid (TABELLINO LIVE)
- Monaco-Valencia (TABELLINO LIVE)
- Anadolu Efes-Panathinaikos (TABELLINO LIVE)
- Paris-Hapoel alle 20.45
- Baskonia-Partizan alle 20.45 su Sky Sport Mix
- Dubai-Barcellona 83-78 (RACCONTO E HIGHLIGHTS)
- Zalgiris-Milano 78-89
- Fenerbahce-Bayern 88-73
- Maccabi-Olympiacos 94-95