ASVEL-Virtus Bologna dalle 20 su Sky Sport

Dopo l’esaltante vittoria casalinga sul Monaco, la Virtus torna a viaggiare e vola in Francia per affrontare l’ASVEL del super veterano Nando De Colo. Diretta dalle 20.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

L’idea, per la Virtus, potrebbe essere quella di incanalare l’energia derivata dall’esaltante vittoria di mercoledì sera, quando tra le mura amiche del Paladozza gli uomini di coach Dusko Ivanovic hanno battuto in volata il Monaco. Un successo, quello ottenuto su Nikola Mirotic e compagni, che ha riportato Bologna al 50% di vittorie in classifica e che potrebbe funzionare da trampolino di lancio verso una regular season da vivere con un ruolo da protagonista. Di fronte ci sarà l’ASVEL, che viceversa fin qui ha perso tre delle sue prime quattro partite in regular season ma che può contare su una buona batteria di talenti guidati dal super veterano Nando De Colo.

Edwards il trascinatore Contro il Monaco, il grande protagonista in casa Virtus è stato Carsen Edwards. L'americano, capocannoniere di Eurolega nella scorsa stagione, ha segnato 24 punti e messo tutte le giocate decisive, ben accompagnato da un Saliou Niang sempre più convincente anche in Europa. Normale, quindi, che Bologna riparta da loro anche per la trasferta francese, da cui spera di tornare con una ulteriore iniezione di positività. L'appuntamento per lo studio prepartita è con Dalila Setti, palla a due prevista alle 20.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin.