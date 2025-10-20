Virtus Bologna-Cremona alle 20 su Sky Sport Uno

La stagione della Virtus Bologna è appena cominciata, ma si può già dire che sta vivendo il suo momento migliore. Imbattuta in campionato dopo due successi nelle prime due giornate, la squadra di Dusko Ivanovic è reduce anche da una grande settimana europea, inanellando due successi contro Monaco e ASVEL che hanno rilanciato le proprie ambizioni. Per continuare il trend positivo i campioni d’Italia ospiteranno la Vanoli Basket Cremona per il Monday Night della terza giornata di Serie A, una sfida tutta da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW a partire dalle 20 con il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin. La Virtus ci arriva con tutti i giocatori a disposizione tranne Abramo Canka , fuori per una distorsione alla caviglia destra. Cremona invece, ko alla prima giornata con Venezia, si è rifatta alla seconda giornata battendo Sassari, ma è alle prese con qualche acciacco , come sottolineato da coach Brotto.

Le parole degli allenatori

Pierluigi Brotto, coach Vanoli Basket Cremona: "Arriviamo da una settimana un po' travagliata, perché un paio di giocatori hanno avuto la febbre e un altro paio hanno dovuto smaltire i postumi della partita di domenica scorsa contro Sassari. Di conseguenza non siamo riusciti ad allenarci a pieno regime come avrei desiderato in settimana, ma lunedì saremo a Bologna con l'intenzione di fare una partita il più possibile dignitosa contro i campioni d'Italia in carica. Avrei preferito dire che avremmo affrontato la trasferta con uno spirito diverso, purtroppo però non siamo riusciti a lavorare al meglio. Non so precisamente cosa aspettarmi e quanto posso chiedere ai miei giocatori. Sono sicuro che dal punto di vista caratteriale saremo pronti, mentre dal punto di vista tecnico/tattico forse arriveremo un po' corti".

Nenad Jakovljevic, assistant coach Virtus Olidata Bologna: “Contro Cremona ci attente una gara complessa, soprattutto in termini di energia che dovremo indirizzare bene nella nostra metà campo difensiva. Cremona è una squadra che basa molto il suo gioco sulla velocità e sulla transizione: ha 5 giocatori che tirano bene da tre punti con più del 40% e in campionato è la squadra che tira di più da oltre l’arco. Vogliamo dare continuità alle scorse partite giocate, soprattutto dal punto di vista difensivo mentre in attacco l’obiettivo sarà quello di far girare meglio la palla contro una difesa che potrà variare durante la gara e sarà dunque fondamentale giocare di squadra”.