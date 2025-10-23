Esplora tutte le offerte Sky
Colpo grosso della Stella Rossa: dalla NBA arriva l’ex Suns e Thunder Jared Butler

Basket

Reduce da un’estate trascorsa alla rincorsa, poi fallita, di un posto nel roster di Phoenix, Jared Butler ha deciso di tentare l’avventura europea. La Stella Rossa Belgrado ha infatti appena annunciato il suo acquisto e, stando a quanto riportato da ‘Mozzart’, l’ex anche di Thunder e Wizards avrebbe firmato un accordo biennale e potrebbe esordire già martedì prossimo nella sfida di Eurolega contro l’ASVEL

L’AVVENTURA DI CANCAR A MILANO È GIÀ FINITA: RESCISSIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

 

Che alla Stella Rossa puntassero in alto lo si era capito già durante la scorsa estate, quando a Belgrado non avevano badato a spese pur di allestire un roster di alto livello ingaggiando, tra gli altri, ex NBA come Devonte’ Graham e Semi Ojeleye. E ora i due verranno raggiunti da un altro innesto in arrivo da oltreoceano, perché in Serbia è pronto a sbarcare anche Jared Butler. Scelto al Draft del 2021 con la 40^ chiamata da New OrleansButler aveva trascorso l’estate tentando di strappare un contratto a Phoenix, ma nonostante le buone prove offerte i Suns l’hanno tagliato proprio poco prima dell’avvio della stagione.

Butler e l’avventura in Europa

Secondo quanto riportato dal media serbo ‘Mozzart’, l’accordo firmato da Butler con la Stella Rossa avrebbe una durata biennale e comprenderebbe una clausola con cui il giocatore potrebbe liberarsi nell’estate del 2026 in caso di chiamata da parte di una squadra NBA. Sempre stando a quanto riportato da ‘Mozzart’, Butler potrebbe fare il suo debutto già martedì prossimo nella gara interna che vedrà la squadra di Sasa Obradovic impegnata contro l’ASVEL per il 7° turno di Eurolega.

