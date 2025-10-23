Colpo grosso della Stella Rossa: dalla NBA arriva l’ex Suns e Thunder Jared Butler

Reduce da un’estate trascorsa alla rincorsa, poi fallita, di un posto nel roster di Phoenix, Jared Butler ha deciso di tentare l’avventura europea. La Stella Rossa Belgrado ha infatti appena annunciato il suo acquisto e, stando a quanto riportato da ‘Mozzart’, l’ex anche di Thunder e Wizards avrebbe firmato un accordo biennale e potrebbe esordire già martedì prossimo nella sfida di Eurolega contro l’ASVEL

L’AVVENTURA DI CANCAR A MILANO È GIÀ FINITA: RESCISSIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO