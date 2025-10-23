Olimpia Milano-Valencia dalle 20.30 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Olimpia Milano-Valencia di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che dopo l’esaltante vittoria sul campo dello Zalgiris prova a dare continuità al suo rendimento in coppa contro il Valencia della giovane stella Sergio de Larrea. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, interviste a cura di Giulia Cicchiné

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Parola d’ordine: replicare Kaunas. L’Olimpia, reduce dalla esaltante vittoria sul campo dello Zalgiris, è chiamata ad un nuovo impegno che potrebbe confermarne il passo in avanti mostrato in Lituania. A Milano, però, arriva il Valencia, che ha lo stesso record dei ragazzi di Ettore Messina (2-3) e che dopo le due sconfitte consecutive a Monaco e in casa contro l’Hapoel sarà animato da una prevedibile voglia di riscatto. Non solo, dato come possibile outsider della stagione da molti addetti ai lavori, il Valencia può contare su un roster con elementi in grado di decidere una singola partita. A cominciare dal giocatore più giovane e probabilmente più talentuoso a disposizione di coach Pedro Martinez.

Valencia possibile outsider di Eurolega?

 

Buona parte delle speranze del Valencia di sorprendere davvero tutti in questa Eurolegapassano dalle mani di Sergio de Larrea, vent’anni da compiere il prossimo dicembre e gli occhi di tutto il mondo del basket, NBA compresa, addosso. La guardia ha fin qui impressionato per la facilità nel fare canestro e, soprattutto contro la Virtus, è sembrata davvero poter trascinare quasi da sola la squadra. Dall’altra parte, però, Milano può contare sull’ottimo momento vissuto dai tanti protagonisti delle ultime vittorie in Europa e in campionato, con capitan Pippo Ricci e Quinn Ellis sugli scudiDalle 20.00 studio prepartita con Dalila Setti, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin e interviste affidate a Giulia Cicchiné.

Cancar e l’Olimpia si salutano: contratto rescisso

