Un altro ex NBA in Eurolega: Dinwiddie al Bayern

L’inizio della regular season NBA ha portato agli ultimi tagli da parte delle 30 squadre, liberando giocatori di contorno che devono quindi andare a caccia di un contratto al di fuori degli Stati Uniti. Dopo Jared Butler, messo sotto contratto dalla Stella Rossa, un altro veterano della NBA è pronto a fare il salto da questa parte dell’oceano. Il Bayern Monaco ha trovato un accordo fino al termine della stagione con la guardia Spencer Dinwiddie, che dopo 11 stagioni in NBA e il taglio da parte degli Charlotte Hornets comincerà così la sua avventura oltre oceano. Nel suo accordo, fa sapere BasketNews, non sono previste clausole di uscita in caso di chiamata da una squadra NBA, e si esaurirà al termine della stagione 2025-26. "Spencer è un giocatore elettrico che può segnare e creare per gli altri, e ha avuto grandi anni nella NBA", ha detto l'allenatore Gordon Herbert, che conosce già Dinwiddie dalla sua esperienza ai Brooklyn Nets nel 2019-20. "Con le sue dimensioni può giocare posizioni di 1, 2 e 3, oltre ad essere versatile in difesa. Questa è ovviamente la sua prima esperienza in Eurolega e nel basket FIBA, ma è anche un giocatore molto intelligente e con una personalità spiccata. È fantastico portare un giocatore di questo alto profilo a Monaco". Tra le prossime avversarie del Bayern c’è anche la Virtus Bologna, che andrà a Monaco di Baviera il prossimo 30 ottobre e potrebbe quindi ritrovarsi davanti un attaccante pericoloso come Dinwiddie.