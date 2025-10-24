Virtus Bologna-Panathinaikos dalle 20 su Sky Sport

Offerte Sky
Virtus Bologna-Panathinaikos di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

Dopo le ottime vittorie sul Monaco e in casa dell’ASVEL, la Virtus affronta una delle grandi favorite alla vittoria finale in questa Eurolega. Diretta dalle 20.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna, interviste a cura di Gaia Accoto

 

Per la Virtus, reduce da due vittorie molto convincenti contro il Monaco e in casa dell’ASVEL, ora arriva il difficile, ma anche il bello di una competizione come l’Eurolega. Già, perché questa sera a Bologna arriva il Panathinaikos, capolista e secondo molti addetti ai lavori tra le favorite per la vittoria finale il prossimo maggio. Una sfida, quella che attende i ragazzi di coach Dusko Ivanovic, dal grande fascino e che potrebbe rappresentare per Alessandro Pajola e compagni un trampolino di lancio verso una stagione europea da vivere con l’ambizione di giocarsela contro ogni avversario.

Edwards sfida le guardie del Pana

Il roster del Panathinaikos è pieno di giocatori di talento ed esperienza praticamente in ogni reparto, ma quanto a guardie coach Ergin Ataman ha davvero l’imbarazzo della scelta. T.J. Shorts, Kendrick Nunn, Jerian Grant e il veterano Kostas Sloukas rappresentano infatti un quartetto con pochi eguali in tutta l’Eurolega. La Virtus, però, può controbattere con il miglior marcatore della scorsa edizione del torneo, ovvero quel Carsen Edwards che ha già fatto sognare i tifosi bolognesi in più di un’occasione in questo primo scorcio di stagione. L’appuntamento per lo studio prepartita è dalle 19.30 con Dalila Setti, palla a due prevista alle 20.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Matteo Soragna.

Non solo Virtus-Panathinaikos su Sky

 

Il grande venerdì sera di Eurolega non si ferma alla sfida che coinvolge la Virtus, perché sempre su Sky Sport Basket e NOW, subito dopo la diretta della partita di Bologna, andrà in onda la differita del derby turco tra Efes e Fenerbahce. Appuntamento dalle 22.30 con telecronaca di Davide Fumagalli.

