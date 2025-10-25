Tortona-Trapani alle 20.30 su Sky Sport

Tortona è reduce dalla netta sconfitta subita a Trento, invece Trapani in campionato ha fin qui solo vinto, azzerando la penalizzazione iniziale e rilanciandosi in classifica. La sfida tra due squadre che hanno ambizioni importanti va in scena questa sera alle 20.30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna
Tortona per il pronto riscatto, Trapani per continuare nel filotto di vittorie. I ragazzi di coach Mario Fioretti, dopo la sconfitta patita sul campo di Trento domenica scorsa hanno assoluto bisogno di riprendere quel cammino che era iniziato così bene con il colpo in casa dell’Olimpia e la vittoria su Treviso. La banda di Jasmin Repesa, invece, partiva con la penalizzazione di 4 punti, ma grazie alle tre vittorie su tre partite giocate l’ha già azzerata e ora punta a essere protagonista come già nella passata stagione.
Vital e Allen: cannonieri a confronto
Christian Vital, 17.3 punti di media a partita, e Timothy Allen, che di punti di media a partita fin qui ne ha segnati 18.7, sono i leader degli attacchi delle due squadre, che però possono contare su altri elementi molto pericolosi nella metà campo avversaria Tommaso Baldasso, Ezea Manjon, Jordan Ford e John Petrucelli. I canestri, insomma, così come lo spettacolo non dovrebbero mancare. Appuntamento dalle 20.30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna.