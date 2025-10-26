Milano-Venezia LIVE su Sky Sport alle 16

Alle 16 all’Unipol Forum di Milano la sfida fra EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia, valida per la 4^ giornata della Serie A. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, pre partita dalle 15.30. TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Una delle 'classiche del basket italiano' sbarca su Sky. Questa domenica alle 16 scendono sul parquet del Forum l'EA7 Emporio Armani Milano e l'Umana Reyer Venezia, una partita tra due squadre ferite. L'Olimpia è reduce dalla vittoria in campionato di Sassari e dal ko casalingo in Eurolega col Valencia (la terza sconfitta di misura in Europa); una vittoria e una sconfitta anche per Venezia (il ko all'overtime di Cluj in Eurocup dopo il successo del weekend scorso con Trento).

Dove vederla su Sky Milano-Venezia sarà in diretta con pre partita dalle 15.30: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, interviste di Davide Fumagalli, in studio Giulia Cicchiné.

Le ultime dai ritiri Entrambe le squadre sono alle prese con problemi fisici. Ousmane Diop si è fermato nel riscaldamento della gara di Eurolega. Milano, che è ancora senza Lorenzo Brown, Zach LeDay e Josh Nebo, rispetto alla gara col Valencia ritrova Totè e l’ex Tonut ma dovrà comunque fare turnover rinunciando ad uno straniero (anche pensando al prossimo doppio turno di Eurolega contro Barcellona e Paris). Venezia col dubbio Ky Bowman, che si è procurato un infortunio alla caviglia.

I precedenti Si tratta della sfida numero 111 tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa e nelle ultime 6 ha sempre vinto la squadra di casa. Il bilancio delle precedenti 110 sfide vede Milano avanti 82-28 (48-6 le gare giocate a Milano).