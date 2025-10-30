Bayern-Virtus su Sky Sport Basket: risultato LIVE

La Virtus affronta un’altra trasferta nel suo cammino in Eurolega facendo visita al Bayern Monaco, provando a cancellare la sconfitta subita a Kaunas. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Dopo le tre vittorie consecutive ottenute contro Monaco, ASVEL e Panathinaikos, la Virtus Bologna ha subito una pesante sconfitta in casa dello Zalgiris Kaunas, interrompendo il momento positivo in Eurolega. Per ricominciare a vincere i campioni d’Italia torneranno di nuovo in trasferta sul campo del Bayern Monaco, in una serata speciale soprattutto per Carsen Edwards, grande ex della partita. Sarà una serata speciale anche per il nuovo arrivo Spencer Dinwiddie, che dovrebbe fare il suo debutto con la nuova squadra dopo 11 stagioni di NBA. Il Bayern arriva sulle ali dell’entusiasmo del successo casalingo contro il Real Madrid di due giorni fa con 29 punti di uno strepitoso Isaiha Mike: sarà compito della Virtus cercare di fermarli. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.