La Stella Rossa dedica la vittoria a Nikola Topic

La Stella Rossa di Belgrado ha vinto contro il Maccabi Tel Aviv nell’ottavo turno di Eurolega e ha voluto dedicare la vittoria a Nikola Topic, ex giocatore della squadra ora agli Oklahoma City Thunder a cui è stato diagnosticato un cancro ai testicoli. "La notizia ci ha scossi, gli auguriamo il meglio per un recupero veloce" ha detto coach Sasa Obradovic, che da quando è arrivato ha cambiato la stagione della Crvena Zvezda

La Stella Rossa di Belgrado è stata l’ultima squadra di Nikola Topic prima di dichiararsi per il Draft del 2024, a cui è arrivato dovendo già fare i conti con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio subita proprio in un derby contro il Partizan. Il giovane 20enne serbo non ha ancora debuttato ufficialmente in NBA pur avendo già un anello in bacheca, avendo fatto parte degli Oklahoma City Thunder campioni lo scorso giugno, ma è notizia di ieri che dovrà attendere ancora per fare il suo esordio negli States. Come comunicato dal GM Sam Presti, a Topic è stato diagnosticato un cancro ai testicoli e ha già cominciato le cure chemioterapiche, con "ottime possibilità" secondo i medici che tutto vada per il meglio. La Stella Rossa ha voluto dedicare la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv al giovane playmaker, che a Belgrado ha fatto li suo debutto nel 2022 a soli 16 anni e a cui è rimasto legato. "La notizia su Nikola Topic ci ha scosso. Questa vittoria è per lui. Auguri sinceri per una pronta guarigione" ha detto l’allenatore Sasa Obradovic nella conferenza stampa post-partita. "Vogliamo fargli sentire il nostro sostegno", ha aggiunto il veterano Nikola Kalinic. "Da parte mia personalmente e di tutta la squadra, gli auguriamo di resistere e di tornare presto". L’account ufficiale della squadra ha condiviso a sua volta i suoi auguri.